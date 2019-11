“Frozen 2” e “Un giorno di pioggia a New York”: i film da vedere al cinema questa settimana

28 Novembre 2019 | 9:00 di Redazione Sorrisi

Frozen 2 - Il segreto di Arendelle

Attori: Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano, Paolo De Santis, Massimo Lopez (voci)

Genere: Commedia

Durata: 103’

Regista: Chris Buck, Jennifer Lee



Finalmente! Arriva nelle sale l’attesissimo kolossal Disney, di cui Sorrisi vi aveva anticipato sul numero 45 segreti e curiosità. Siete pronti a tornare nel magico regno di Arendelle? Ad attendervi ci sono tutti i personaggi più amati del primo episodio (premiato con l’Oscar per il Miglior film d’animazione e in edicola con Sorrisi a 9,90 euro): dalla regina Elsa a sua sorella Anna, dalla renna Sven al pupazzo di neve Olaf. All’apparenza la loro vita scorre tranquilla, ma ben presto scopriremo che rimane ancora qualche quesito insoluto al quale Elsa e gli altri cercheranno di dare una risposta...

Dal 27 novembre



Un giorno di pioggia a New York

Attori: Timothée Chalamet, Elle Fanning

Genere: Commedia

Durata: 92’

Regista: Woody Allen



Nessuno sa raccontare New York come Woody Allen. E anche qui la vera protagonista è la metropoli, dove una coppia di fidanzatini si perde appena arrivata. Lei (Elle Fanning) deve intervistare un regista per il giornale dell’università, lui (Timothée Chalamet) sogna un romantico weekend: nulla però andrà come previsto.

Dal 28 novembre



Midway

Attori: Ed Skrein, Luke Kleintank

Genere: Guerra

Durata: 138’

Regista: Roland Emmerich



Un kolossal che rievoca la battaglia combattuta tra americani e giapponesi nel giugno 1942 al largo delle isole Midway, nell’Oceano Pacifico: dopo la disfatta di Pearl Harbor, gli Usa si riscattarono affondando quattro portaerei nemiche.

Dal 27 novembre



A Tor Bella Monaca non piove mai

Attori: Andrea Sartoretti, Antonia Liskova

Genere: Drammatico

Durata: 89’

Regista: Marco Bocci



Marco bocci disegna il ritratto di un quartiere “difficile“ di Roma attraverso gli occhi di Romolo (Andrea Sartoretti), un ex carcerato che cerca di ricostruirsi una vita ma deve combattere contro i pregiudizi.

Dal 28 novembre