10 Ottobre 2019

Gemini Man

Attori: Will Smith, Ilia Volokh, Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong, Ralph Brown

Genere: Fantascienza

Durata: 117’

Regista: Ang Lee



Anche i killer vanno in pensione. O almeno ci provano, come nel caso di Henry Brogan (Will Smith): dopo una carriera trascorsa ad ammazzare i nemici di un’organizzazione criminale, vorrebbe uscire di scena. Il suo boss però non solo si op pone, ma decide di eliminarlo: Henry si trova così alle calcagna un collega che deve farlo fuori. Immaginatevi la sua sorpresa quando scopre che si tratta di un suo clone. Un professionista abile come lui, ma con 25 anni di meno. Un thriller originale e adrenalinico diretto da Ang Lee, vincitore di due Oscar come Miglior regista con “I segreti di Brokeback Mountain” e “Vita di Pi”.

Dal 10 ottobre



Le verità

Attori: Catherine Deneuve, Juliette Binoche

Genere: Drammatico

Durata: 106’

Regista: Hirokazu Kore-Eda



Un dramma al femminile dal regista di “Un affare di famiglia” (Palma d’Oro a Cannes nel 2018). Ne sono protagoniste una diva del cinema francese (Catherine Deneuve) e sua figlia (Juliette Binoche), che da tempo vive negli Stati Uniti. Quando rientra a Parigi tutte le incomprensioni con la madre riemergono ancora più violente e dolorose.

Dal 10 ottobre



Brave ragazze

Attori: Ambra Angiolini, Serena Rossi

Genere: Commedia

Durata: 90’

Regista: Michela Andreozzi



Quattro amiche in crisi (Silvia D’Amico, Serena Rossi, Ambra Angiolini e Ilenia Pastorelli) vogliono dare una svolta alla loro vita: si travestono da uomini e rapinano la banca del paese dove vivono. È solo il primo passo di una imprevedibile carriera criminale...

Dal 10 ottobre



E ci sono anche

"Non succede, ma se succede..."

Lo scrittore Fred (Seth Rogen) ritrova dopo molti anni Charlotte (Charlize Theron): perde la testa e vorrebbe conquistarla, ma lei è diventata una donna di enorme potere.

Dal 10 ottobre



"Hole - L’abisso"

Una donna si trasferisce in un paesino di campagna; subito dopo l’arrivo, però, suo figlio comincia a manifestare comportamenti inquietanti.

Dal 10 ottobre



"A spasso col panda"

Per un errore della cicogna un cucciolo di panda viene “consegnato” a migliaia di chilometri da casa. Una favola divertente.

Dal 10 ottobre