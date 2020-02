“Gli anni più belli” e “Sonic”: i film da vedere al cinema questa settimana

13 Febbraio 2020 | 10:36 di Redazione Sorrisi

Gli anni più belli

Attori: Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone

Genere: Drammatico

Durata: 100’

Regista: Gabriele Muccino



L’italia degli ultimi 40 anni vista con gli occhi di quattro amici, che si conoscono adolescenti negli Anni 80 e si ritrovano oggi, cambiati ma ancora legatissimi. Dopo il successo di “A casa tutti bene” (2018), Gabriele Muccino torna a proporre un affresco corale nel quale passioni e tradimenti si mescolano ai grandi eventi che hanno cambiato la vita di tutti, da Mani pulite all’attentato dell’11 settembre. Il brano portante della colonna sonora è cantato da Claudio Baglioni.

Dal 13 febbraio



Sonic - Il film

Attori: James Marsden, Jim Carrey

Genere: Avventura, animazione

Durata: 100’

Regista: Jeff Fowler



I fan dei videogame ben conoscono Sonic, il simpatico e velocissimo alieno blu che finalmente approda al cinema. Lo troviamo a San Francisco dove, dopo essere sfuggito agli agenti del governo che volevano catturarlo, con l’aiuto di un poliziotto (James Marsden) dà la caccia a uno scienziato pazzo (Jim Carrey).

Dal 13 febbraio



Fantasy island

Attori: Lucy Hale, Michael Peña

Genere: Horror

Durata: 110’

Regista: Jeff Wadlow



Su un’isola tropicale un ambiguo uomo d’affari ha creato un resort dove tramuta in realtà i desideri dei suoi clienti. Ben presto però il soggiorno in quel “paradiso” si trasforma per gli ospiti in una trappola da incubo...

Dal 13 febbraio



Memorie di un assassino

Attori: Kang-ho Song, Roeha Kim

Genere: Thriller

Durata: 131’ regista Bong Joon Ho



Alcuni brutali omicidi creano il panico in una piccola cittadina della Corea del Sud: si sospetta che ad agire sia un maniaco... Girato nel 2003 dal regista di “Parasite”, Palma d’oro

a Cannes nel 2019.

Dal 13 febbraio