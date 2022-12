“Guardiani della Galassia Vol. 3”: il trailer del nuovo film Marvel

Il terzo capitolo della saga di James Gunn arriva in sala il 3 maggio 2023 Cecilia Uzzo







È davvero in arrivo "Guardiani della Galassia Vol. 3": il terzo e ultimo capitolo della saga Marvel di James Gunn ha finalmente una data di uscita e, soprattutto, un trailer. Direttamente dal Comic Con che si sta svolgendo in Brasile, è stato lanciato il primo video ufficiale che riporta in azione Peter Quill & soci – già protagonisti dello speciale natalizio "Guardiani della Galassia Holiday Special" (disponibile su Disney+). Il film, nelle sale italiane dal 3 maggio 2023, è atteso dall'uscita del secondo capitolo (2017) e ancora di più dopo l’epico gran finale "Avengers: Endgame", in cui il povero Peter (Chris Pratt) deve fare i conti con la perdita dell’amata Gamora.

Il trailer

"Guardiani della Galassia Vol. 3" sarà l’occasione per conoscere le origini di Rocket Raccoon, gli esperimenti a cui è stato sottoposto da bambino e che lo hanno aiutato a diventare quello che è oggi. Anzi, a dirla tutta, alcune frasi del procione (come «Ho smesso di scappare» e «Voleremo insieme, un’ultima volta, nell’infinito»), insieme alla versione orchestrale "In the meantime" degli Spacehog, fanno pensare a una fine drammatica per il personaggio doppiato Bradley Cooper. Ci sarà ovviamente spazio per Peter Quill che cerca di riconnettersi con Gamora... anche se tecnicamente non è la stessa di cui si è innamorato. Al centro della pellicola, tuttavia, c’è il nuovo villain, Adam Warlock, interpretato da Will Poulter (“The Maze Runner”, “Midsommar – Il villaggio dei dannati”) che debutta nell’MCU: il personaggio era stato in un certo senso preannunciato alla fine del capitolo precedente, quando Ayesha tramava la sua vendetta contro la banda di Star-Lord.

Il cast

Oltre alla novità rappresentata da Will Poulter (Adam Warlock), il cast del terzo film della saga dedicata ai Guardiani della Galassia prevede il ritorno di tutti i personaggi e gli interpreti principali, quindi Peter Quill/ Star-Lord (Chris Pratt), Rocket Raccoon (Bradley Cooper), Drax il Distruttore (Dave Bautista), Groot (doppiato da Vin Diesel), Gamora (Zoe Saldana), Ayesha (Elizabeth Debicki), Nebula (Karen Gillan). Ancora, tornano Stakar Ogord (Sylvester Stallone), Kraglin (Sean Gunn) e Martinex (Michael Rosenbaum). Altre novità sono Maria Bakalova (interpreta Cosmo, un membro dei Guardiani, un cane senziente che ha sviluppato abilità psioniche dopo essere stato inviato nello spazio dall'Unione Sovietica), Daniela Melchior e Nico Santos in ruoli non conosciuti.