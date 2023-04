“I Cavalieri dello Zodiaco”: il trailer del film live action

Arriva al cinema la pellicola dal manga di Masami Kurumada e dalla serie animata Cecilia Uzzo







"I Cavalieri dello Zodiaco" arrivano al cinema: i personaggi del manga “Saint Seiya” di Masami Kurumada, divenuti una popolare serie animata, assumono sembianze "umane" nella pellicola che verrà distribuita nelle sale italiane per tre soli giorni: il 26, 27 e 28 giugno.

È diretto dall’animatore e mago degli effetti speciali Tomasz Baginski che è anche il produttore esecutivo di “The Witcher” e della serie spin-off, su una sceneggiatura firmata da Josh Campbell e Matt Stuecken ("10 Cloverfield Lane"). Le scene di combattimento o, meglio, le coreografie sono invece curate da Andy Cheng che ha lavorato su "Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli" dei Marvel Studios.

La trama

Seiya è un testardo adolescente che trascorre il suo tempo alla ricerca della sorella rapita e a combattere per ottenere denaro. Quando uno dei suoi combattimenti sprigiona involontariamente poteri mistici che non sapeva di avere, si ritrova coinvolto in un mondo di santi in guerra, antichi addestramenti magici e una dea reincarnata che ha bisogno della sua protezione. Per sopravvivere, dovrà abbracciare il suo destino e sacrificare tutto per conquistare il posto che gli spetta tra i Cavalieri dello Zodiaco.

Il trailer

Il cast

Mackenyu Arata – noto con il mononimo Mackenyu – e visto in "Pacific Rim: Uprising", interpreta il protagonista Seiya/Pegasus. Accanto a lui ci sono Madison Iseman nel ruolo di Isabel, la reincarnazione della dea Atena e Sean Bean (Boromir nella saga cinematografica de "Il signore degli anelli") è invece Alman Kiddo, l’uomo che recluta Seiya per farlo diventare un Cavaliere. Il cast si completa con Famke Janssen (Jean Grey/Fenice nei film degli X-Men), Nick Stahl ("La sottile linea rossa", "Sin City"), Diego Tinoco e Mark Dacascos.