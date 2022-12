I film da vedere a Natale al cinema

Hanno vissuto felici su Pandora per anni, ma ora per proteggere la loro felicità Jake e Neytiri dovranno lottare ancora una volta contro gli umani... Preceduto da una grande attesa, ecco il sequel del film di James Cameron che, uscito nel 2009, ha polverizzato ogni record incassando quasi 3 miliardi di dollari. Per raccontare la nuova battaglia interplanetaria, il regista di “Terminator” e “Titanic” ha richiamato il cast del primo episodio (Sam Worthington, Zoe Saldana e Sigourney Weaver), arricchendolo di star come Kate Winslet e Michelle Yeoh. Il risultato sono ben 190 minuti che mescolano emozioni e strabilianti virtuosismi tecnici. E non finisce qui: Cameron ha già annunciato la realizzazione di altri tre capitoli.