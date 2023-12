I film da vedere al cinema durante le vacanze di Natale

A dicembre sarà ancora possibile vedere "C’è ancora domani", il film da record di Paola Cortellesi (oltre 27 milioni di euro di incasso): nella Roma del dopoguerra, una donna cerca di sopravvivere a un marito violento e costruire un futuro per sé e per la figlia. Ma in sala arrivano anche tanti altri titoli per tutti i gusti. Il 6 dicembre esce "Il male non esiste" del giapponese Ryûsuke Hamaguchi (quello di “Drive my car”), Leone d’argento all’ultimo Festival di Venezia: poetico e visivamente splendido, è ambientato in un villaggio dove una grande società vuole costruire un centro turistico, scontentando gli abitanti. Il 14 è la volta di "Adagio", cupo thriller metropolitano di Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Adriano Giannini e Valerio Mastandrea, e di "Il maestro giardiniere", aspra storia di dannazione e redenzione diretta da Paul Schrader, con Joel Edgerton e Sigourney Weaver. Il 21 dicembre segnaliamo "Foglie al vento", l’ironica storia d’amore di Aki Kaurismäki (Premio della giuria a Cannes), l’intenso film sull’Olocausto "One life" con Anthony Hopkins e la provocante commedia francese "Tutti a parte mio marito", la cui protagonista decide che è giunto il momento di regalarsi... un amante. Dopo Capodanno, il 4 gennaio, arriva "Perfect days" di Wim Wenders, poetico ritratto di un uomo dalla vita semplice e anonima, ma felice.