I film Disney in arrivo al cinema entro la fine del 2024 (e non solo)

In occasione del "Ciné - Giornate di cinema" di Riccione, Disney Italia ha presentato le novità che vedremo al cinema nei prossimi mesi del 2024, con date di uscita e qualche appuntamento per il 2025.

Deadpool & Wolverine - Dal 24 luglio al cinema

I Marvel Studios portano al cinema il 24 luglio un film che vi lascerà senza fiato: "Deadpool & Wolverine" mostrerà sullo stesso schermo Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un film ad altissimo tasso di azione e divertimento. Al loro fianco vedremo anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

Alien: Romulus - Dal 14 agosto al cinema

Con uno slancio tutto nuovo torna la saga horror-thriller prodotta da Ridley Scott con il regista Fede Alvarez. Il 14 agosto arriva in Italia "Alien: Romulus" che ci aveva lasciati nel 2017 con il capitolo "Covenant". Più che un sequel sarà un vero e proprio ritorno alle origini. Un gruppo di astronauti colonizzatori arriverà in una stazione spaziale abbandonata nel tentativo di creare una nuova civiltà. Lì troveranno un nemico terrificante da affrontare. Indovinate chi? Nel cast ci sono Cailee Spaeny, David Jonsson, Anchie Renaux, Isabela Merced, Spike Feam, Aileen Wu. Il film è scritto da Rodo Sayagues con Fede Alvarez (hanno lavorato insieme a "L'uomo nel buio - Man in the dark" del 2016).

Oceania 2 - Dal 27 novembre al cinema

Non ha bisogno di presentazioni: un immaginario che ha conquistato le nostre menti e il nostro cuore con personaggi indimenticabili. "Oceania 2" arriva il 27 novembre, con Vaiana e Maui e nuove avventure in un viaggio di navigazione e scoperta. Questa volta salperanno verso i mari più misteriosi dell'Oceania in un'avventura epica. Aspettatevi grande divertimento e musiche incredibili, realizzate dalle vincitrici del Grammy Abigail Barlow e Emily Bear. Il mondo del mare, con una Vaiana più grande e determinata che mai, vedrà cose che superano l'incredibile.

Mufasa: il Re Leone - Dal 19 dicembre al cinema

Non possiamo nasconderci dietro un dito, o meglio dietro una zampa di leone: il 19 dicembre saremo tutti al cinema a vedere "Mufasa: il Re Leone". Il film, in formato live action fotorealistico, ripercorrerà, attraverso Rafiki, la leggenda di Mufasa giovane e della cucciola Kiara, figlia di Simba e Nala. Naturalmente non mancheranno Timon e Pumba come non li avete mai visti. Mufasa è un cucciolo orfano adottato da Taka, di dinastia reale. Diventeranno inseparabili grazie a un'avventura ricca di sfide e difficoltà.

A real pain - Da gennaio 2025 al cinema

Passiamo dall'animazione a un film in carne e ossa: "A real pain". David e Benji sono due cugini che più diversi non si può, insieme un po' per caso in un viaggio in Polonia per onorare la loro nonna. Il loro incontro sarà la scintilla per far riemergere vecchie tensioni e chissà che il loro rapporto non possa avere qualche inaspettata rivoluzione. Nel film diretto dagli stessi attori principali (il primo è il nome dietro "The social network" e "Benvenuti a Zombieland", il secondo ha diretto "Succession" e "Scott Pilgrim VS. the world"), troveremo anche Will Sharpe, Jennifer Grey, Kurt Egyiawan, Liza Sadovy, Daniel Oreskes. Tra i produttori c'è anche Emma Stone.

Nel 2025

Tra i titoli in arrivo nel 2025, si è anche parlato di "Captain America: Brave new world", "Thunderbolts" (una squadra di antieroi che dovrebbe fare da contraltare agli "Avengers"), "The Fantastic Four" ("I fantastici quattro"), "Blade", "The amateur" (sarà un thriller con Rami Malek), "Tron: Ares", il secondo capitolo di "Zootropolis", il lungometraggio Disney e Pixar "Elio" e il terzo capitolo di Avatar.