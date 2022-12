Il cast di “Avatar: La via dell’acqua” ci parla del film

James Cameron, Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet e Stephen Lang ci hanno raccontato l'attesissimo sequel Kate Winslet, Sigourney Weaver, Director James Cameron, Zoe Saldana e Sam Worthington Paolo Fiorelli







“Avatar: La via dell'acqua” arriverà nei cinema il 14 dicembre. Il cast ha incontrato i giornalisti di tutto il mondo in un evento online per presentare l'attesissimo seguito dello storico successo del 2009 firmato da James Cameron. “Sorrisi” c'era e ha raccolto per voi le dichiarazioni del regista James Cameron e degli interpreti Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet e Stephen Lang. Ecco cosa ci hanno detto…

James Cameron è il regista

«Quando fai un sequel vuoi che il pubblico ritrovi le cose che ha amato, ma vuoi anche stupirlo con nuove sorprese. Quindi la trama di questo secondo capitolo è più complessa rispetto a quella del “capostipite”, che in fondo era molto semplice. E le cose si complicheranno ancora di più nei prossimi film della saga. Tra i temi che si aggiungono c'è quello della paternità: Jack (Sam Worthington) sviluppa una relazione molto complessa con il personaggio di Kiri. Per crearla mi sono ispirato alla mia esperienza personale e a una convinzione: non sai davvero cosa sia la paura finché non diventi genitore. Perché solo allora capisci cosa si prova di fronte al rischio di perdere qualcosa che è ancora più importante di te stesso: i tuoi figli… Sam è stato fantastico e anche Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Kate Winslet hanno creato un trio di personaggi femminili possenti, tre vere “donne Alpha”. E poi vorrei sottolineare quanto sono soddisfatto dalla qualità della CGI (le immagini digitali con cui è “disegnato” il mondo fantastico di Pandora, Ndr). Sarebbe inutile avere a disposizione tanti bravi attori se poi non riuscissimo a trasferire le più sottili sfumature delle loro espressioni sui volti “alieni” dei personaggi. Ci siamo voluti spingere ancora oltre e in molte scene i dialoghi sono fatti solo di sguardi!».

Sam Worthington è Jake

«Per Jake Pandora nasconde ancora numerosi misteri. Il primo film si concludeva con i suoi occhi che si aprivano e guardavano quel mondo alieno in un certo senso per la prima volta. Ora, nel suo nuovo corpo di Na'vi, lo capisce ogni giorno di più. Ma la sua vita felice insieme a Neytiri sarà turbata da una nuova guerra. Però in questo film Jake non è solo un guerriero: a volte si toglie i panni del “combattente” e indossa quelli del “pacifista” per dedicarsi a Kiri. Jake è sempre alla ricerca di qualcosa per cui valga la pena combattere. Se nel primo film ha trovato l'amore e un nuovo motivo per vivere, ora deve proteggere quell'amore e la sua famiglia. E anche guidare i suoi figli a trovare un posto nel mondo. Magari non lo sa fare con le parole, ma tra di loro c'è un

rapporto forte e troverà altri modi per aiutarli».

Zoe Saldana è Neytiri

«Tornare a impersonare Neytiri è stato bellissimo ma anche… terrificante. Nel senso che la sento così vicina a me che avevo paura di non riuscire a renderle giustizia. È una donna coraggiosa anche nell'amore. Per lei è una sfida anche il fatto di scegliere Jake come compagno di vita: è cresciuta imparando che gli esseri umani sono i nemici del suo popolo, eppure è pronta a fare questo salto. Per amore. La sento vicina anche nella paura che prova per i suoi figli: quando sono diventata mamma ho capito cosa vuol dire immaginare di perderli. Oppure superare la resistenza a lasciarli liberi quando ti dicono “Lasciami andare, ce la posso fare, posso superare questa prova”. La paura spesso mi ha paralizzato nella vita di mamma, ancora mi capita oggi. Confrontarmi con le paure di Naytiri mi ha aiutato a vincerla».

Sigourney Weaver è Kiri, la figlia adottiva di Jake e Neytiri

«Ricordo la prima volta che con James abbiamo parlato del personaggio: era il 2010. Kiri è una ragazzina che si trova più a suo agio nella foresta che in società. Non è stato facile rituffarmi nel mondo di un'adolescente, ma per fortuna ho avuto molto tempo per prepararmi. Sono anche tornata a scuola per seguire delle lezioni con ragazzini tra i 12 e i 15 anni! Anche solo riprodurre il tono di voce è stata una sfida… Mi ha aiutato ricordarmi chi ero io a quell'età, le emozioni, le insicurezze e le gioie che provavo. È stato bello lasciare il mio guscio e riconnettermi con i ricordi della mia infanzia e preadolescenza».

Kate Winslet è Ronal

«Interpreto la compagna di un capoclan, una femmina coraggiosa che non ha paura di combattere nonostante sia incinta di 6 mesi! Del resto James Cameron ha sempre scritto caratteri femminili che non sono semplicemente forti, sono leader. Sono esempi di coraggio ma anche di integrità morale. Lo era Rose in “Titanic” e lo è oggi Ronal. Per questo è stato emozionante tornare a collaborare con lui. Con la saga di Avatar non ha creato semplicemente una storia e dei personaggi: ha creato un universo, e farne parte è elettrizzante. Peccato che il web parli solo del fatto che ho “battuto il record di Tom Cruise” trattenendo il respiro sott'acqua più a lungo di lui. In effetti per una scena ho trattenuto il fiato per 7 minuti e 15 secondi…».

Stephen Lang è il colonnello Miles Quaritch

«Si lo so, nel primo film ero morto. Ma in fondo è una storia di fantascienza, no? Jim ha trovato un modo sorprendente di riportarmi sulla scena e ne sono felice. C'è anche molta ironia perché tornerò trasformato in ciò che avevo cercato di distruggere in tutta la mia vita precedente. Un'altra scena elettrizzante è quella in cui ritrovo i resti del mio vecchio corpo nella foresta… ma basta, non facciamo troppo spoiler! Nel primo film il mio personaggio era molto d'impatto, “a tinte forti”, ma un po' a senso unico: era una sorta di squalo che puntava dritto verso la preda. Questa volta con Jim abbiamo sviluppato la sua personalità, aggiungendo molte sfumature. E poi, dopo aver deliziato tutta la troupe con le nostre discussioni, ci rilassavamo facendo kickboxing!».