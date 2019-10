“Il giorno più bello del mondo” e “La famiglia Addams”: i film da vedere al cinema questa settimana

31 Ottobre 2019 | 9:40 di Redazione Sorrisi

Il giorno più bello del mondo

Attori: Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Sara Ciocca, Leone Riva

Genere: Commedia

Durata: 104’

Regista: Alessandro Siani



Più che una commedia È una favola. E per raccontarla stavolta Alessandro Siani non si accontenta di elargire sorrisi, battute e buoni sentimenti, ma pesca a piene mani nel mondo degli effetti speciali. Il tutto per presentare al pubblico la storia del suo personaggio, Arturo Meraviglia, un impresario teatrale che rischia la bancarotta e, come se non bastasse, si trova a dover accudire due bambini, Rebecca e Gioele. Quest’ultimo ben presto dimostra di avere poteri magici, e potrebbe dunque aiutare Arturo a riempire i teatri risollevando la sua attività. Vuoi vedere che alla fine andrà tutto bene?

Dal 31 ottobre



La famiglia Addams

Attori: Virginia Raffaele, Pino Insegno (voci)

Genere: Animazione

Durata: 105’

Registi: Greg Tiernan, Conrad Vernon

Protagonista da oltre 80 anni di fumetti, serie tv, film e musical, torna la famiglia più spettrale e divertente d’America, stavolta in versione animata. La ritroviamo fresca di trasloco nel New Jersey, alle prese con piccoli e grandi problemi. Tra i doppiatori italiani ricordiamo Virginia Raffaele, Pino Insegno, Raoul Bova e Loredana Bertè.

Dal 31 ottobre



Doctor Sleep

Attori: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson

Genere: Horror

Durata: 151’

Regista: Mike Flanagan



Il sequel di “shining” racconta la vita di Danny (Ewan McGregor), figlio ormai adulto del personaggio interpretato da Jack Nicholson nel film di Kubrick. Una gang di fanatici vuole strappargli i poteri sovrannaturali...

Dal 31 ottobre



L’uomo del labirinto

Attori: Toni Servillo, Dustin Hoffman

Genere: Thriller

Durata: 130’

Regista: Donato Carrisi



Anni dopo essere stata rapita una ragazza si sveglia in ospedale e non ricorda nulla. Il dottor Green (Dustin Hoffman) cerca di ricostruire i fatti. Un horror cupo e claustrofobico dal libro di Donato Carrisi (qui regista).

Dal 30 ottobre