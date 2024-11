“Il Gladiatore II”, il seguito non così epico del film di Ridley Scott

Si torna al Colosseo con Pedro Pascal, Paul Mescal e Denzel Washington Paolo Paglianti







“Al mio segnale, scatenate l’inferno!” Venti anni dopo l’epico “Il Gladiatore”, Ridley Scott torna nella Roma imperiale con il seguito del suo blockbuster, tra sanguinose arene e duelli hollywoodiani. Un progetto ambizioso, considerando il successo dell’iconico originale, e atteso con qualche timore dagli appassionati. Non del tutto infondato, se pensiamo al dislivello cinematografico, parlando di seguiti eccellenti firmati da Scott, tra il primo “Alien” e “Covenant”/”Prometheus”.

Il trailer

Il cast

Di sicuro, non si può criticare il cast stellare de “Il Gladiatore II”: il “nuovo” gladiatore è Paul Mescal (“Il nemico”, “Estranei”), mentre il ruolo del generale romano non particolarmente soddisfatto dai suoi principali è di Pedro Pascal (“The Last of Us”, "Mandalorian"). Denzel Washington presta magistralmente il volto al lanista, ovvero il “boss” dei gladiatori. Torna Connie Nielsen (“Wonder Woman”, “L’avvocato del Diavolo”), già presente nel primo “Gladiatore” e con il medesimo ruolo. Joseph Quinn (“Stranger Things”) e Fred Hechinger (“Craven”) interpretano magnificamente i due imperatori totalmente fuori di testa, Geta e Caracalla.

La trama

Venti anni dopo gli eventi del film originale, a Roma purtroppo è cambiato ben poco. L’Impero espande i suoi confini a spese dei popoli confinanti non in grado di difendersi dalle imbattibili legioni romane e trasforma i vinti in schiavi e gladiatori. Questo è il destino di Lucio, il figlio di Massimo e Lucilla (del primo “Gladiatore”), che viene catturato dopo un epico assedio in Numidia e condotto in catene all’Urbe. Una volta arrivato come prigioniero a Roma, viene costretto a combattere nel Colosseo al cospetto degli spietati Imperatori Geta e Caracalla.

Perché guardare “Il Gladiatore II”

Battaglie spettacolari e duelli all’ultimo sangue. “Il Gladiatore II” mantiene quello che promette. La trama è volutamente molto simile a quella del celebratissimo originale, al punto che nella prima ora abbondante di film si può tranquillamente scambiare per un remake (come è successo con “Star Wars” e “Episodio VII”), quasi a dire “squadra che vince, non si cambia”. Nella seconda metà del film arrivano delle sorprese, mentre il livello di azione e adrenalina non scende nemmeno per un minuto. Ovviamente, non potete aspettarvi nè un film particolarmente originale - l’obiettivo del regista e degli sceneggiatori è esplicitamente quello di far rivivere le medesime emozioni dell’originale senza esplorare nuove strade - né un lungometraggio storicamente accurato , visto che, come nel primo “Gladiatore”, Scott si è preso tutte le licenze poetiche che ha voluto, nel nome dell’intrattenimento e della spettacolarità, a partire dalle figure di Caracalla e Geta.