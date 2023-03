Il nuovo film Disney-Pixar è in arrivo: il trailer di “Elemental”

Il nuovo film d'animazione sarà nei cinema americani nel giugno 2023 Cecilia Uzzo







Si intitola "Elemental" il nuovo film d’animazione Disney-Pixar che presto invaderà le sale di colori e di “elementi”. Il titolo è infatti traducibile in italiano come «elementare», sia nel senso di qualcosa di basico, ma anche riferito ai quattro elementi (aria, terra, acqua e fuoco) comuni a tutte le cosmogonie. I due protagonisti Ember e Wade – doppiati nella versione originale da Leah Lewis e Mamoudou Athie – sono rispettivamente una ragazza “fuoco” e un ragazzo “acqua”. Ma, come recita la locandina del film, «gli opposti reagiscono».

Il film uscirà nei cinema statunitensi il prossimo 16 giugno, ed è atteso nelle sale italiane poco dopo. Si tratta del 27esimo titolo dei Pixar Studios, è diretto da Peter Sohn ("Il viaggio di Arlo") e si ispira all’infanzia a New York del regista.

La trama

Nella città di Element City le persone appartengono ai quattro diversi elementi: aria, terra, acqua e fuoco. Vivono e lavorano tutti insieme seguendo un’unica, fondamentale regola, di non mescolarsi mai gli uni con gli altri. Ember è una ragazza fuoco e l’incontro con un ragazzo acqua, Wade, mette alla prova le sue convinzioni sul mondo in cui vivono. I due sono opposti da tutti i punti di vista, ma decidono di scoprire cos’hanno in comune quando, andando contro ogni regola, si innamorano l’uno dell’altra.

Il trailer

Il cortometraggio di apertura

Pubblicando il poster e il trailer del film, Disney ha anche annunciato i dettagli del cortometraggio Pixar che precederà la proiezione di "Elemental". Scritto e diretto da Bob Peterson (sceneggiatore e co-regista di "Up") e Kim Collins, il cortometraggio si intitola "Carl’s Date" e racconta il primo appuntamento del protagonista dalla morte della sua amata Ellie. Carl non ha idea di come funzionino oggi gli appuntamenti: ad aiutarlo c’è il fidato cane parlante Dug. Nella versione originale del corto il protagonista è doppiato da Ed Asner, mancato proprio pochi mesi dopo questo lavoro.