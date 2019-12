“Il primo Natale” e “Che fine ha fatto Bernadette?”: i film da vedere al cinema questa settimana

12 Dicembre 2019 | 10:39 di Redazione Sorrisi

Il primo Natale

Attori: Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Massimo Popolizio, Roberta Mattei

Genere: Commedia durata 100’

Registi: Salvatore Ficarra, Valentino Picone



Svegliarsi una mattina e ritrovarsi chissà come nella Palestina dell’anno zero, dove di lì a poco verrà al mondo un Bambino destinato a cambiare per sempre la Storia... È quello che accade a un ladro senza arte né parte (Ficarra) e a un sacerdote (Picone) nella commedia che vede i due attori ancora una volta protagonisti e registi. Nell’intervista apparsa sullo scorso numero di Sorrisi la coppia ha raccontato la genesi del suo primo film delle feste; ora, finalmente, “Il primo Natale” arriva in sala, e promette grande spettacolo: sì, perché ridere si può (e molto) anche riflettendo su temi come coraggio e carità.

Dal 12 dicembre



Che fine ha fatto Bernadette?

Attori: Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wiig

Genere: Commedia

Durata: 130’ regista Richard Linklater



Tratto dal libro omonimo di Maria Semple, il film di Richard Linklater (“Boyhood”)racconta la storia di Bernadette Fox (una strepitosa Cate Blanchett), una donna che dopo anni di vita dedicata alla famiglia se ne va alla ricerca degli stimoli e delle emozioni del passato.

Dal 12 dicembre



Black Christmas

Attori: Cary Elwes, Imogen Poots

Genere: Horror

Durata: 98’

Regista: Sophia Takal



Una studentessa di un college americano viene uccisa poco prima di Natale. È solo la prima di una serie di violenze che coinvolgono altre ragazze. Per scoprire identità e movente del maniaco bisogna indagare a ritroso nel tempo...

Dal 12 dicembre



Nancy

Attori: Andrea Riseborough

Genere Thriller durata 87’

Regista: Christina Choe



Una ragazza molto sola e dalla vita complicata (Andrea Riseborough) si presenta a una coppia di coniugi: sostiene di essere la figlia che i due credevano morta da 30 anni. Ma quel che dice è la verità?

Dal 12 dicembre