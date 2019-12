05 Dicembre 2019 | 10:00 di Alex Adami

Stavolta Ficarra e Picone l’hanno combinata grossa. E un po’ c’era da aspettarselo, quando mesi fa è arrivato l’annuncio che avrebbero realizzato il loro primo film di Natale (s’intitola, appunto, “Il primo Natale”). Un bel problema (non un problema: un bel problema). Perché, se un po’ li conoscete, sapete che a loro non basta far ridere (e comunque in questo film fanno ridere, e tanto, come al solito). Già quest’estate Sorrisi aveva fatto un’incursione sul set e aveva anticipato che c’era da prepararsi a una grande avventura, con i due che viaggiano nel tempo fino all’Anno Zero per cercare Gesù Bambino.



Salvo, Valentino, ma che avete fatto?

Ficarra: «Noi? Niente».

Picone: «È stato lui».

Lui chi: Ficarra?

Picone: «No, lui il film. La verità è che questo film non è una nostra creatura, siamo noi creature sue».

Ficarra: «Abbiamo avuto un’idea, poi è stato il film a indicarci la strada. A portarci anche dove non immaginavamo».

Ci sono così tante sorprese che perfino il trailer, che non dice molto, dice troppo.

Picone: «Pensi che neppure alla mia famiglia i nostri film li faccio vedere prima. Voglio che lo vivano con lo stupore degli altri spettatori».

Ficarra: «Mettiamola così: il film è un invito a fare un viaggio. In cui però si sta scomodi».

Cos’è, una fregatura?

Picone: «Immagini la fatica: ci sono soldati a cavallo, scene di fuga nel deserto, bambini urlanti, bestie feroci, caldo torrido. E poi c’è Ficarra, non so se mi spiego».

Da dove siete partiti?

Ficarra: «Chiacchierando con un paio di amici ci siamo resi conto che quasi tutti i film delle Feste parlano di Babbo Natale. E non si parla mai di Gesù Bambino, che poi sarebbe il vero festeggiato, visto che è il suo compleanno».

Un film di Natale di Ficarra e Picone su Gesù Bambino. Perché, detta così, sembra una cosa insidiosa?

Ficarra: «Non è un film irriverente, né religioso. Puoi essere cristiano, ateo o musulmano e il senso è lo stesso. Noi raccontiamo di un uomo nato 2019 anni fa e che di certo ha cambiato la storia del mondo».

Vi criticheranno.

Picone: «Tanto oggi ti criticano qualunque cosa provi a dire. Se dico che c’è il sole, qualcuno dirà che io sono il solito ottimista e che posso permettermi di essere ottimista perché faccio questo mestiere, e via così. Vorrei solo che la gente sentisse che amiamo il cinema. E che sentivamo urgenza di fare questo film».

Ficarra: «Che poi riguarda una questione universale e attualissima: amare il prossimo. Perfino se è Picone».

Roba forte.

Picone: «Sapevamo che sarebbe stata un’impresa complicata. Ma noi amiamo metterci in difficoltà. E stavolta ci abbiamo proprio dato dentro...».

Ma poi voi due ci credete a... Gesù Bambino?

Ficarra: «Le pare che parliamo di una cosa del genere per far pubblicità a un film?».

Picone: «E poi non è questo il punto. L’obiettivo del nostro viaggio non è convincere qualcuno di qualcosa, ma fare in modo che lo spettatore esca dal cinema divertito e arricchito. Anche solo di un dubbio, di una domanda su quello che gli succede intorno».

È vero che avete fatto vedere “Il primo Natale” all’arcivescovo di Palermo, e che a lui è piaciuto molto?

Ficarra: «Ma le pare che parliamo di una cosa del genere per far pubblicità a un film?».

Quindi non si può parlare delle sorprese della trama, né di voi, né dell’arcivescovo. E come faccio a raccontare il vostro nuovo film? Provo con le solite domande sul Natale: il dono più brutto mai ricevuto?

Picone: «Un maglione turchese con il collo a “V”. Ma non posso dire chi me l’ha regalato perché sennò litighiamo».

Ficarra: «Per una volta non c’entro. A me un anno Picone ha regalato un riavvolgitore di cassette Vhs. Ma che se ne fa una persona, di un riavvolgitore?».

Il più bel regalo che avete mai fatto a qualcuno?

Ficarra: «Non amo infilarmi nei negozi affollati. Ma una volta ho scritto delle lettere a tutte le persone a cui tenevo. Ho regalato un po’ del mio tempo, insomma».

Molto poetico.

Picone: «Sì, comunque per non entrare nei negozi affollati puoi anche regalare delle tessere con credito a scalare».

Non è la stessa cosa. Non è Natale se il 25, a tavola...

Ficarra: «...non ci sono la pasta al forno, gli sfincioni, le panelle».

Picone: «...mancano le persone che amiamo».

Dopo l’Epifania tornerete a “Striscia”.

Ficarra: «Sarà bello tornare a parlare delle cose che succedono tutti i giorni».

Picone: «E poi festeggeremo i nostri 25 anni insieme con un tour: non vediamo l’ora di sentire di nuovo l’affetto delle persone che sono venute a vederci dal vivo».

Rifaccio la domanda, magari vi prendo alla sprovvista. Salvo, Valentino, che film! Ma cos’avete fatto?

Ficarra: «Noi? Niente».

Picone: «È stato lui. Lui, il film».

È inutile, vinceranno sempre loro.