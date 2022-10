“Il principe di Roma”, la commedia in costume con Marco Giallini

Marco Giallini è un aspirante nobile nel film in arrivo in sala il prossimo 17 novembre Cecilia Uzzo







"Il principe di Roma" arriverà al cinema dal 17 novembre. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022, è una commedia in costume che riunisce il regista Edoardo Falcone e Marco Giallini. I due hanno infatti già collaborato insieme nei film "Se Dio vuole" (2015) e "Io sono Babbo Natale" (2021). Questa volta, Giallini (popolarissimo anche nel ruolo della serie "Rocco Schiavone") è protagonista di una storia che prende le mosse dal grande classico di Charles Dickens "Il Canto di Natale", per sviluppare tuttavia personaggi e situazioni totalmente originali.

La trama

Roma, 1829. Bartolomeo è un uomo ricco e avido che brama un titolo nobiliare più di ogni cosa. Nel tentativo di recuperare il denaro necessario a stringere un accordo segreto con il Principe Accoramboni per ottenere in moglie sua figlia, si troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio a cavallo tra passato, presente e futuro. Affiancato da compagni d’eccezione dovrà fare i conti con sé stesso e conquistare nuove consapevolezze.

Il cast

Nel cast, oltre Marco Giallini, Giulia Bevilacqua e Sergio Rubini ci sono anche Filippo Timi, Giuseppe Battiston, Denise Tantucci che interpretano rispettivamente i “fantasmi” Giordano Bruno, Papa Borgia e Beatrice Cenci.

Il trailer