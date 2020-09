“Il processo ai Chicago 7”: trama cast e trailer del film Netflix di Aaron Sorkin

Uscirà in cinema selezionati il 30 settembre e arriverà in streaming il 16 ottobre

23 Settembre 2020 | 15:36 di Giulia Ausani

Uscirà al cinema il 30 settembre prima di approdare in streaming "Il processo ai Chicago 7", nuovo film originale Netflix scritto e diretto dal premio Oscar Aaron Sorkin. Ruota attorno a uno dei processi più celebri della storia contemporanea americana, quello ai sette attivisti che nel 1969 vennero accusati di cospirazione e incitamento alla sommossa.



La trama

L'anno precedente, i sette avevano organizzato delle manifestazioni pacifiche contro la guerra in Vietnam. Nel corso di una protesta alla convention del partito democratico statunitense del 1968, i manifestanti vennero malmenati dalla polizia e respinti a colpi di lacrimogeni. A difendere i sette attivisti in tribunale fu il celebre avvocato per i diritti civili William Kunstler.

Il cast

Il film vanta un cast d'eccezione, con attori del calibro di Michael Keaton, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Eddie Redmayne, Jeremy Strong e Yahya Abdul-Mateen II. "Il processo ai Chicago 7" arriverà su Netflix il 16 ottobre.