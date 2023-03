“Il sol dell’avvenire”: il trailer nuovo film Nanni Moretti

Nella pellicola ci sono riflessioni sul cinema, stoccate a Netflix, Margerita Buy e Silvio Orlando, Valentina Romani e Mathieu Amalric Cecilia Uzzo







È in arrivo "Il sol dell'avvenire", quattordicesimo film di Nanni Moretti, di cui lo stesso regista ha pubblicato su Instagram il trailer, per ora unica anticipazione della sua nuova opera. Sarà nelle sale cinematografiche dal 20 aprile.



È proprio il trailer, infatti, a fornire qualche indizio sul cast e sulla trama del film, che ancora non è stata rivelata. Nanni Moretti interpreta Giovanni, alter ego di sé stesso: un regista impegnato nella realizzazione di una pellicola ambientata nel mondo del circo, in cui recitano Silvio Orlando e Barbora Bobulova. Accanto a Moretti c’è Margherita Buy, che interpreta sua moglie, nel trailer impegnata in una seduta di psicanalisi di coppia. Nel trailer troviamo anche i volti di Mathieu Amalric, Elena Lietti e di Valentina Romani (interprete di Naditza nella serie “Mare fuori”).



Amore, politica, cinema (e metacinema), con tanto di stoccatine rivolte alla politica di Netflix che snobba, definendolo "slow burner", il suo film sul circo che invece è "sovversivo" per Mathieu Amalric. Il trailer presenta anche alcuni brani della suggestiva colonna sonora, elemento tipico della produzione del regista, come “Lontano Lontano” di Luigi Tenco, “Voglio Vederti danzare” di Franco Battiato, “Think” di Aretha Franklin.

Il trailer