Il trailer di “Asteroid City”, il nuovo film di Wes Anderson

Jason Schwartzman, Tom Hanks, Scarlett Johansson e tante altre star compongono il cast del nuovo lavoro del regista Cecilia Uzzo







La prossima meta dei fan di Wes Anderson è "Asteroid City": è questo il nome della cittadina in cui è ambientato il nuovo film del regista, che verrà presentato in anteprima al 76° Festival di Cannes a maggio e arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 14 settembre.

Due anni dopo "The French Dispatch" il regista presenta il nuovo titolo, basato su una storia dello stesso Wes Anderson e Roman Coppola. A lanciarlo è il trailer ufficiale, con i consueti colori pastello e inquadrature geometriche, tipici dello stile di Anderson.

La trama

Siamo nel 1955, in un'immaginaria città americana in mezzo al deserto. L'itinerario di una convention di Junior Stargazer/Space Cadet - organizzata per riunire studenti e genitori di tutto il paese per una competizione accademica e di affiatamento - viene spettacolarmente sconvolto da eventi che cambiano il mondo.

Il cast

Come sempre, il cast è monumentale, composto da tantissime star: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Jeff Goldblum.

Trailer