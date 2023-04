Il trailer ufficiale di “Fast X”

Il decimo capitolo di "Fast & Furious" chiude la saga action con Vin Diesel Cecilia Uzzo







La fine della corsa ha inizio: "Fast X" sarà in sala dal 18 maggio. Il decimo film della saga di “Fast & Furious” lancia i capitoli finali di uno dei franchise cinematografici più popolari di sempre: giunto alla sua terza decade, continua a ottenere grande consenso, con lo stesso cast e gli stessi personaggi, a cominciare ovviamente da Vin Diesel nel ruolo di Dom Toretto.

Basato sui personaggi creati da Gary Scott Thompson, è diretto da Louis Leterrier su una sceneggiatura firmata da Justin Lin (con Zach Dean, Dan Mazeau), che ha già diretto altri quattro capitoli.

La trama

Nel corso di molte missioni e contro sfide impossibili, Dom Toretto e la sua famiglia hanno superato in astuzia, spiazzato e sconfitto ogni nemico presente sul loro cammino. Ora devono confrontarsi con l'avversario più letale che abbiano mai affrontato: una terrificante minaccia che emerge dalle ombre del passato, determinata a distruggere questa famiglia, tutto e tutti coloro che Dom ama, per sempre. In” Fast & Furious 5” del 2011, Dom e la sua squadra hanno eliminato lo spietato boss della droga brasiliano Hernan Reyes. Quel che non potevano certo immaginare è che il figlio di Reyes, Dante, ha assistito a tutto e ha passato gli ultimi 12 anni a ideare un piano per far pagare a Dom un prezzo molto alto. Il suo complotto disperde la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all'Antartide. Tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni è l'obiettivo finale della vendetta di Dante.

Il trailer

Il cast

Il cast del film è composto da personaggi storici, aggiunte recenti e novità.