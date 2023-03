“Il viaggio leggendario”, il primo film dei DinsiemE

Arriva il 23 marzo nelle sale il fantasy con Erick Parisi e la fidanzata Dominick Alaimo Giusy Cascio







C’è una nuova avventura per i DinsiemE, ovvero Erick Parisi e la fidanzata Dominick Alaimo, due ragazzi di Palermo diventati youtuber famosissimi tra i bambini tra 5 e 10 anni grazie a video super divertenti e a canzoni-tormentone come “Estate perfetta” e “Non prende il cell”.

Il 23 marzo esce al cinema il loro primo film: “Il viaggio leggendario”, con la regia di Alessio Liguori e la partecipazione del comico Herbert Ballerina nel ruolo del cattivo Sir Romualdo. «Aiuterà i nostri due nemici storici sui social: gli scienziati pazzi Dottor Timoti e il Dottor Giniu» spiegano i protagonisti. Nella trama vengono catapultati nel mondo fantastico di Leggendaria. Per salvarsi, devono superare vari livelli di difficoltà come in un videogioco, attraversando prima Camelot e poi il Regno di Atlantide.

«Abbiamo girato fra Treviso, il Lazio e l’Abruzzo per cinque settimane, con una troupe di circa 70 persone sul set: è stato incredibile» raccontano. I momenti più divertenti? «Quando Erick per volare giù da un tetto si è vestito di piume» ricorda Dominick. «E quando, finite le riprese in un castello, abbiamo dormito lì, spaventati da rumori di... fantasmi!» dice Erick. Fatto un film, ora si pensa al prossimo: «Lo stiamo già scrivendo, siamo sempre pronti per nuove storie».