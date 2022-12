“Indiana Jone 5”, il trailer e il titolo del nuovo film

Le prime immagini ufficiali di "Indiana Jones e la ruota del destino", che uscirà al cinema nell'estate 2023 Cecilia Uzzo







I fan di "Indiana Jones" non hanno nemmeno dovuto aspettare Natale per ricevere un regalo. In sordina, giovedì 1 dicembre la LucasFilm ha pubblicato il primo trailer del quinto capitolo della saga cinematografica con Harrison Ford. Sono arrivate altre due informazioni fondamentali: il titolo e la data di uscita. Si intitola "Indiana Jones and the Dial of Destiny", che in italiano diventa come "Indiana Jones e la ruota del destino" e arriverà al cinema nell'estate 2023.

Alla regia c'è stato James Mangold, subentrato a Steven Spielberg nel febbraio 2020. Mangold è coinvolto anche nella sceneggiatura, inizialmente curata da David Koepp e poi revisionata con Jonathan Kasdan, autore di "Solo: A Star Wars Story" e ideatore della serie "Willow".

Il trailer

Il primo trailer ufficiale sembra confermare tutte le anticipazioni sul film che sono emerse finora. Harrison Ford interpreta ancora una volta il ruolo del professor Henry Jones III – detto Indiana Jones o Indy per gli amici (e i fan) – giunto all’età stessa dell’attore ormai ottantenne. Il film si svolge nel 1969, ad eccezione di una scena d’apertura ambientata nel 1944, poco meno di un decennio dopo gli eventi de "I predatori dell’Arca perduta". Il regista e il team degli effetti speciali hanno ringiovanito digitalmente Harrison Ford, un’operazione definita «incredibile», per realizzare la scena che si vede anche nel trailer. A parte la scena iniziale, la pellicola ritrova il professor Jones ormai pronto per la pensione e alla vita con la moglie Marion, mentre il mondo va avanti, con l'uomo che sta per approdare sulla Luna. La sua figlioccia Helena, però, lo trascina in una nuova avventura che lo porterà a vedersela con uno scienziato ex nazista: la posta in gioco è il destino del mondo, in base a chi metterà le mani su un antico manufatto.

Il cast

Oltre al protagonista Harrison Ford, dalla saga tornerà anche John Rhys-Davies nel ruolo di Sallah Mohammed Faisel el-Kahir, amico di vecchia data dell’archeologo e compagno di molte delle sue avventure. Tra le novità, invece, ci sono Phoebe Waller-Bridge (la star di “Fleabag”) nel ruolo della figlioccia Helena, Mads Mikkelsen nei panni dello scienziato ex-nazista Voller, e Boyd Holbrook in quello del suo braccio destro Klaber. Nel cast sono presenti Thomas Kretschmann, Shaunette Renée Wilson e Antonio Banderas, in ruoli ancora misteriosi.