Indiana Jones, prima della pensione salva ancora il mondo!

Il capitolo finale della saga ha per eroe uno scatenato Harrison Ford. Alla faccia dei suoi 80 anni Paolo Fiorelli







Indy, non ci lasciare, ripensaci: il mondo ha ancora bisogno di te! E la tua ultima avventura lo dimostrerà.

Sì, perché all’inizio di “Indiana Jones e il quadrante del destino”, il capitolo finale della saga, troverete l’eroe interpretato da Harrison Ford nel punto più basso della sua vita: il giorno del pensionamento. Ingrugnito, depresso e arrabbiato, Indy si sente fuori posto in un mondo dove a nessuno interessa più nulla di Greci ed Egizi (gli argomenti che lui ama) e tutti pensano solo alla conquista della Luna: è il 1969!

Ma non bisogna mai sottovalutare un archeologo che sa maneggiare la frusta alla perfezione, galoppare su un puledro in metropolitana, correre sul tetto di un treno in corsa e lanciarsi nel vuoto da un aereo. E così toccherà di nuovo a Indy salvare il mondo, questa volta con l’ambiguo aiuto di una figlioccia (Phoebe Waller-Bridge) e di un ladruncolo (Ethann Isidore). E il cattivo chi è? Potremmo dire “il solito nazista”, solo che questa volta è anche un pezzo grosso del programma spaziale americano: il dottor Voller (Mads Mikkelsen). Uno, per intenderci, che si permette di far aspettare al telefono il Presidente degli Stati Uniti.

Al centro dell’intrigo c’è un favoloso marchingegno inventato da Archimede (il quadrante del destino del titolo), che il perfido Voller vuole usare per una cosuccia da niente: cambiare il corso della storia e far trionfare i nazisti. Ma prima che riesca a realizzare il suo folle piano, indovinate chi troverà sulla sua strada?

«Ho sempre desiderato coronare la saga di Indy con un ultimo capitolo sulla parte finale della sua vita, ma la storia doveva essere all’altezza» ci ha detto Harrison Ford, che abbiamo incontrato a Cannes, dove il film è stato presentato fuori concorso e lui ha ricevuto anche la Palma d’oro alla carriera. «La trafila è stata lunga e complicata, ma quando ho letto l’ultima versione della sceneggiatura ho capito che c’eravamo, che non c’erano più ostacoli: è un soddisfacente, emozionante, splendido goodbye!».

Lui dice “goodbye” (“arrivederci”), ma sarebbe più giusto tradurlo con addio: infatti il regista James Mangold e i produttori (tra cui George Lucas e Steven Spielberg) hanno assicurato che questo è il capito finale della saga cominciata 42 anni fa. «Ultimamente ho detto addio a diversi personaggi che amavo, da Rick Deckard a Ian Solo (rispettivamente protagonisti di “Blade Runner” e “Star Wars”, ndr) ma con Indy è diverso: lui ha un posto speciale nel mio cuore. Spesso mi chiedono cosa rappresenta per me e la risposta è: quello che rappresenta per voi. Non ci sono segreti, o almeno lo spero: se non fossi riuscito a trasmettere come vedo Indy e quanto lo amo, semplicemente impersonandolo sullo schermo, avrei fallito la mia missione di attore». In questo quinto capitolo, però, lo vedremo in una luce differente: «All’inizio è depresso, ferito e sente tutto il peso del tempo che passa. Poi arriva Helena, la sua figlioccia: lei lo riaccende. E tutto riparte».

Quello affidato a Phoebe Waller-Bridge è uno dei nuovi personaggi della serie, una sorta di ladra gentildonna, una sbruffoncella dalla battuta fulminante: «All’inizio sembra che voglia solo approfittarsi di Indy e usarlo per i suoi scopi, ma alla fine scopriremo che non è poi così cinica» racconta l’attrice.

Tra gli altri volti nuovi ci sono Antonio Banderas (ma il suo è poco più che un cameo), il vivacissimo Ethann Isidore (è un complice di Helena) e Toby Jones (il padre della donna). Quest’ultimo compare in una lunga sequenza d’azione ambientata negli Anni 40, dove Harrison Ford torna giovane grazie all’Intelligenza artificiale: «Vedere la mia faccia ridiventare quella di quando avevo 35 anni è stata una magia» racconta l’attore. «Del resto la saga di Indiana è frutto dell’incontro tra mito, magia e matematica. La matematica sta nella preparazione accuratissima. Ma poi sono gli attori che devono infondere vita a questo materiale, e non è chiaro perché a volte succeda e a volte no. Quando non funziona è un incubo; ma quando funziona, come in questo caso, ecco la magia».

Per gli spettatori italiani sarà magico anche vedere sullo schermo tanti scorci del nostro Paese; le riprese si sono svolte a lungo in Sicilia, tra Cefalù, San Vito Lo Capo, Castellammare del Golfo e Siracusa. Quest’ultima ha un ruolo assolutamente centrale nella storia, ma non vogliamo dirvi di più. Se non che, alla fine della sua ultima avventura, ad aspettare Indy c’è il sogno di tutta la sua vita: un incontro col passato più ravvicinato di quanto avesse mai potuto sperare.