“Io, noi e Gaber”, quanto ci manchi, caro Signor G

Tra i tanti titoli presentati durante la recente Festa del cinema di Roma c’è stato anche “Io, noi e Gaber”: si tratta di un film documentario scritto e diretto dal regista Riccardo Milani (fra i suoi successi, “Come un gatto in tangenziale”, con la moglie Paola Cortellesi, e “Grazie ragazzi”) che sarà nei cinema dal 6 all’8 novembre. È un omaggio al grandissimo “Signor G”, che ci ha lasciato 20 anni fa (era il 1° gennaio del 2003).

Riccardo, come è nata l’idea di realizzare un film su Giorgio Gaber?

«L’ho scelto per quello che ha rappresentato per me, per la mia generazione. È stato un super musicista, un uomo di spettacolo, un conduttore televisivo, uno che ha inventato un genere, il “teatro canzone” (recitato e cantato, ndr). E anche un intellettuale vero».

Lo ha conosciuto?

«Ho assistito a vari spettacoli a teatro. Ricordo le sue canzoni che già da piccolo mi piacevano tanto. Lo vidi per strada anche prima di un’esibizione a Roma, quando un gruppo di estremisti cercava di ottenere dei biglietti a prezzo ridotto. Lui uscì dal teatro per capire che cosa stava succedendo».

Il titolo “Io, noi e Gaber” è una sorta di dichiarazione d’amore nei suoi confronti?

«È un modo per dimostrare affetto e fare i conti con Giorgio: tutti dovremmo ricordare la sua lucidità. Ci ha aperto gli occhi su tante cose, sulla mancanza di obiettività per esempio».

Saprebbe definire Gaber in una frase?

«Era un uomo libero. Uno che ha fatto della libertà di pensiero la sua parabola, anche pagando prezzi elevati. Era leggerezza, ironia, coraggio, rabbia e indignazione. Ha sempre combattuto l’omologazione. Tutto questo ne ha fatto l’uomo speciale che è stato».

Partito dal jazz, ha scritto canzoni d’amore e spiritose. E poi il teatro...

«Mi piaceva la sua capacità di essere raffinato e al tempo stesso popolare. Già nelle sue prime canzoni si capiva quanto fosse orecchiabile. Ed era anche un grande chitarrista. A un certo punto decise di indirizzare il suo talento altrove: rinunciò alla popolarità televisiva per andare nei teatri. Un coraggioso salto nel buio».

Il suo film è ambientato nei due “luoghi di Gaber”: la Versilia in Toscana (dove viveva nei momenti di riposo e di creatività) e Milano.

«Non dimentichiamo che Milano è stata un concentrato irripetibile di talenti per musica, teatro, letteratura. Una città che ha rappresentato un motore culturale per tutto il Paese».

Nel film ci sono anche gli interventi di personaggi notissimi...

«Sì. Ci sono Ivano Fossati e Gianni Morandi, ma anche artisti più giovani, come Jovanotti. C’è la figlia Dalia (nata dal matrimonio con Ombretta Colli, ndr) e ci sono i più stretti collaboratori di Gaber. Naturalmente c’è Sandro Luporini (paroliere e scrittore, ndr) con cui Gaber stava “fino allo sfinimento”, come dice lui stesso, a discutere e a preparare i testi degli spettacoli. C’è Pier Luigi Bersani (ex segretario del Pd, ndr), perché Gaber è stato anche una forte voce politica».

Gaber ha lavorato molto in televisione quindi lei ha dovuto raccogliere una mole enorme di materiale per il suo film...

«Sì, abbiamo lavorato tantissimo, ma è stato decisamente piacevole. Ho visto una puntata del “Musichiere”: nella stessa sera debuttavano Gaber, Mina e Adriano Celentano, capisce...? Nella tv di quegli anni si respirava un clima di maggiore creatività, di libertà: in una trasmissione Gaber parla tranquillamente di censura, fa denuncia a suo modo, con leggerezza».

Quando si parla di lui un commento comune è: «Quanto ci manca». Perché secondo lei?

«Eh... A me piacerebbe “ascoltare” di nuovo la sua voce. Così come quella di Pier Paolo Pasolini. Erano persone che portavano “aria buona”, aperture mentali. Spingevano ad avere un pensiero critico sulla vita».

Perché i giovani di oggi dovrebbero riscoprire i lavori di Gaber?

«Per alzare la testa, per capire che c’è stato qualcuno che aveva il coraggio di dire le cose come stavano. Lui era giovane nel senso migliore. Aveva voglia di essere uno spirito non omologato, una cosa che chiunque dovrebbe avere davanti a sé come un faro. Io invito a riscoprire le sue canzoni: “La libertà”, “Quando è moda è moda”...».

La sua preferita?

«“C’è solo la strada”. Oggi quella di uscire dalle nostre case è una necessità di tutti: apriamo la porta, siamo una comunità!».

Gaber sarebbe scomodo anche ai nostri giorni?

«Sì. I suoi testi, la sua indignazione trasmessi per esempio in radio sarebbero dirompenti».

Oggi c’è un nuovo Gaber?

«No, ma mi piacerebbe ci fosse. Trovo che adesso ci sia una specie di autocensura».

I suoi spettacoli fecero dei gran polveroni. Crede che abbia subito delle ingiustizie?

«Abbiamo in tanti un debito di riconoscenza con lui: aveva ragione a farci aprire gli occhi. E poi era un uomo umile e onesto, ironico e autoironico».