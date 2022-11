“John Wick: Capitolo 4”, il trailer e la data d’uscita

Con il primo trailer arriva anche la data di uscita del film che riporta Keanu Reeves in azione Cecilia Uzzo







Ci siamo, comincia il conto alla rovescia per "John Wick: Capitolo 4". La Lionsgate ha annunciato la data di uscita del film, che approderà nelle sale il 23 marzo 2023, insieme al primo, attesissimo trailer, che riporta il personaggio interpretato Keanu Reeves in azione, determinato a fare i conti con tutti. Alla fine del precedente capitolo ("John Wick 3 - Parabellum", 2019) si ritrovava ferito e con l’intera Gran Tavola pronta a continuare la guerra contro di lui. Il quarto capitolo del franchise che ha letteralmente riportato Keanu Reeves sulla cresta dell’onda dei film d’azione era stato annunciato pochi giorni dopo l’uscita del terzo, ma la pandemia ha reso necessario un posticipo della produzione, anche in funzione delle riprese di "Matrix Resurrections", che ha visto l’attore riprendere il ruolo di Neo.

Il trailer

Cosa si sa di "John Wick: Capitolo 4"

Nonostante la vaghezza della trama, su "John Wick: Capitolo 4" ci sono alcune incrollabili certezze. Prima di tutto, la pellicola, la penultima della saga, è diretta da Chad Stahelski, l’ex stuntman di Reeves in "Matrix" che si è poi dato, con successo, alla regia del franchise John Wick, ideato da Derek Kolstad. Il quarto film è stato invece scritto da Shay Hatten e Michael Finch, già coinvolti nella sceneggiatura del terzo.

Il cast di "John Wick: Capitolo 4"

Come si può vedere dal trailer, non c’è solo Keanu Reeves a riprendere (ovviamente) il ruolo da protagonista. Con lui tornano anche Laurence Fishburne (il sovrano Bowery), Ian McShane (Winston, il direttore dell'hotel Continental) e Lance Reddick (il portiere Charon).

La trama di "John Wick: Capitolo 4"

John Wick trova una via per sconfiggere la Gran Tavola. Ma prima di guadagnare la libertà, deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.

Il franchise "John Wick"