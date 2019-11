“Jojo Rabbit” è una satira sul nazismo che parla del mondo di oggi

Più spessore e profondità psicologica hanno invece i personaggi “buoni”, quelli con cui Waititi vuole farci empatizzare e sentire vicini in questa sua commedia contro l’odio: Rosie (interpretata da Scarlett Johansson ) ed Elsa ( Thomasin McKenzie ) non sono banali caricature ma veri esseri umani. La prima è una madre che fa tutto ciò che è in suo potere per andare contro il regime, la seconda è una ragazza spaventata ma coraggiosa e con molta più dignità rispetto a quella mostrata dai nazisti-caricature.

Il libro

“Jojo Rabbit” non è una storia del tutto originale. Il film infatti è liberamente ispirato al libro “Il cielo in gabbia” di Christine Leunens, pubblicato per la prima volta nel 2004 e in uscita in Italia il 21 novembre (edizioni SEM, 18 euro).

Taika Waititi si è preso molte libertà nel mettere in scena la storia di Johannes/Jojo: l’aspetto più spiccatamente umoristico è del tutto assente nel romanzo, in cui il protagonista non ha Hitler come amico immaginario e i nazisti non sono personaggi assurdi e sopra le righe messi in ridicolo dal loro stesso atteggiamento. Al tempo stesso, il romanzo offre un’analisi più accurata del potere della propaganda, mostrando come Johannes diventi in fretta un fiero portavoce dell’ideologia nazista (almeno finché non inizia a notarne l’ipocrisia di fondo).

In “Il cielo in gabbia” abbiamo modo di seguire attraverso gli occhi di Johannes l’ascesa di Hitler e del nazismo, mentre il film è ambientato sul finire della guerra. Anche nel libro però Johannes inizia a ragionare e ad allontanarsi dall’ideologia nazista grazie alla conoscenza con Elsa, ebrea amica della sorella maggiore (morta di diabete alcuni anni prima) che i genitori del bambino stanno nascondendo in casa.