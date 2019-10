03 Ottobre 2019 | 11:40 di Redazione Sorrisi

Tuttapposto

Attori: Luca Zingaretti, Roberto Lipari, Ninni Bruschetta, Monica Guerritore, Sergio Friscia

Genere: Commedia

Durata: 90’

Regista: Gianni Costantino



Sembra una commedia, anzi lo è. Ed è pure molto divertente. Ma il tema è serio e riguarda il mondo universitario italiano, frequentato da oltre 1,6 milioni di ragazzi. Non è solo un luogo di cultura e formazione: come in ogni altro settore ci sono baronati, lobby e raccomandati di ferro. Sai che novità, commenteranno gli studenti più cinici: stavolta però le cose cambiano grazie... a un’app per cellulare! A crearla è Roberto (Roberto Lipari), studente e figlio di un rettore (Luca Zingaretti) corrotto e prepotente. Con l’app “Tuttapposto” i ragazzi giudicano i docenti, smascherando le loro malefatte. Vuoi vedere che, per una volta, chi sbaglia paga?

Dal 3 ottobre



Joker

Attori: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Bill Camp

Genere: Thriller

Durata: 122’

Regista: Todd Phillips



Vorrebbe fare il comico ma, visto lo scarso successo, per campare Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) è costretto a fare pubblicità per strada travestito da pagliaccio. Affetto da una malattia mentale ed emarginato da tutti, un giorno reagisce con violenza ai soprusi: è il primo passo verso la carriera criminale... Leone d’Oro alla Mostra del cinema di Venezia.

Dal 3 ottobre



Il sindaco del rione Sanità

Attori: Francesco Di Leva

Genere: Dramma

Durata: 115’

Regista: Mario Martone



La commedia di Eduardo De Filippo secondo Mario Martone. Protagonista è un uomo (Francesco Di Leva) che cerca di riparare torti e ingiustizie in un quartiere popolare napoletano.

Dal 30 settembre



E ci sono anche

Io, Leonardo

Luca Argentero interpreta il genio toscano in un film che guida lo spettatore alla scoperta della vita e delle intuizioni straordinarie di un personaggio unico.

Dal 2 ottobre



Il piccolo Yeti

Tre amichetti di Shangai incontrano sul tetto di un palazzo un piccolo uomo delle nevi: come faranno a riportarlo a casa sull’Himalaya?

Dal 3 ottobre



Appena un minuto

Max Giusti e Paolo Calabresi sono due amici senza arte né parte: la loro vita però cambia grazie a un cellulare che permette di tornare indietro di 60 secondi.

Dal 3 ottobre