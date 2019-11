“L’Immortale”: la vita di Ciro di “Gomorra” raccontata in un film. Il trailer

13 Novembre 2019 | 13:48 di Redazione Sorrisi

È in arrivo al cinema il 5 dicembre "L'Immortale", il film che segna il ritorno di Ciro Di Marzio, il personaggio reso celebre da "Gomorra" e interpretato da Marco D’Amore che ne è anche il regista.

Il trailer prende il via lì dove si concludeva la terza stagione di "Gomorra": il corpo di Ciro sta affondando nelle acque scure del Golfo di Napoli dopo il colpo di pistola che gli ha sparato l’amico fraterno Genny. E mentre sprofonda sempre di più, i suoni attutiti dall’acqua si confondono con la sua voce fuori campo: «Nella vita non devi avere paura di niente, nemmeno di morire». Poi il suo corpo appare su una barella: è vivo.

«Allora è vero quello che si dice, l’Immortale non lo uccide nessuno» sentenzia la voce di Don Aniello. Ed è proprio quest’ultimo a offrirgli una nuova vita lontano da Napoli. Da quel momento, sulle note della cover "Don't You Forget About Me" di Stephen Barton feat. Kelsy Karter, si alternano le immagini dell’infanzia di Ciro e della sua educazione criminale e sentimentale nella Napoli degli anni 80 e quelle della sua nuova vita alle prese con un nuovo business criminale nell'Est Europa e con uno spietato boss della mafia russa. «Non ho paura di morire perché sono già morto» dice Ciro mentre avanza tra le fiamme dell'ennesima guerra per il potere.

"L'Immortale" non è solo uno spin-off isolato, ma un vero e proprio nuovo capitolo che si integra completamente in “Gomorra” e fa da ponte tra la quarta e la quinta stagione, per la prima volta in assoluto nella storia della serialità, un film diventa anche un segmento del racconto a cavallo tra le due stagioni di una serie tv.

La sceneggiatura è scritta da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Marco D'Amore, Francesco Ghiaccio e Giulia Forgione. Tra gli interpreti, accanto a Marco D’Amore, anche Giuseppe Aiello, Salvatore D’Onofrio, Giovanni Vastarella, Marianna Robustelli, Martina Attanasio, Gennaro Di Colandrea, Nello Mascia e Aleksei Guskov.

Trailer

Trama

Il corpo di Ciro sta affondando nelle acque scure del Golfo di Napoli. E mentre sprofonda sempre più, affiorano i ricordi. I suoni attutiti dall’acqua si confondono con le urla della gente in fuga. E’ il 1980, la terra trema, il palazzo crolla, ma sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo. Dieci anni più tardi, ritroviamo quel neonato ormai cresciuto, mentre sopravvive come può alle strade di Napoli, figlio di nessuno. Ricordi vividi di un’educazione criminale che l’hanno reso ciò che è: Ciro Di Marzio, l’Immortale.