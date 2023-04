“La ballata dell’usignolo e del serpente”: il trailer del prequel di “Hunger Games”

In arrivo al cinema a novembre, il nuovo capitolo della saga di "Hunger Games", ambientato 60 anni prima Cecilia Uzzo







È finalmente uscito il trailer de "La ballata dell’usignolo e del serpente”, nuovo film prequel della saga cinemtaografica di “Hunger Games” che sarà distribuito nelle sale italiane giovedì 16 novembre.

Diretto da Francis Lawrence, già regista di quattro capitoli di "Hunger Games", è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Suzanne Collins e riporta il pubblico nell’arena di Panem, ma 64 anni prima le vicende di Katniss Everdeen, interpretata da Jennifer Lawrence nelle pellicole precedenti.

Il prequel racconta la gioventù di Coriolanus Snow, prima di diventare il temuto presidente di Panem, un ragazzo desideroso di diventare qualcuno per riscattare la reputazione della sua famiglia, caduta in disgrazia. L’incontro con Lucy Gray Baird, tributo del Distretto 12, sarà determinante. «Sono le cose che amiamo di più che ci distruggono», sussurra Coriolanus Snow adulto, alla fine del primo trailer.

Il trailer

La trama

Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l'astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l'usignolo e chi il serpente.

Il cast

Il cast è decisamente stellare, a cominciare dai protagonisti: Coriolanus Snow e Lucy Grey Baird, rispettivamente interpretati da Tom Blyth e da Rachel Zegler, star di “West Side Story”. Con loro ci sono anche: Viola Davis, la spietata dottoressa Gaul, temuta da Coriolanus poiché interessata soltanto all’esperimento dell’Arena; Peter Dinklage nei panni di Casca Highbottom, colui che ha inventato gli Hunger Games e un tempo amico del padre di Coriolanus; Hunter Schafer (la Jules di “Euphoria”) è Tigris Snow, la cugina di Coriolanus. Nel cast anche Jerome Lance, Ashley Liao, Knox Gibson, Mackenzie Lansing, Aamer Husain, Fionnula Flanagan, Isobel Jesper Jones, Flora Li Thiemann, Honor Gillies, Eike Onyambu, Konstantin Taffet, Burn Gorman, Scott Folan e Carl Spencer.