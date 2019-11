“La Belle Époque” e “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”: i film da vedere al cinema questa settimana

Foto: "La famosa invasione degli orsi in Sicilia"

07 Novembre 2019 | 9:00 di Manuela Puglisi

La Belle Époque

Attori: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Denis Podalydès

Genere: Commedia

Durata: 110’

Regista: Nicolas Bedos



Un film geniale che celebra l’amore senza enfasi, anzi con un sorriso. Protagonista è una coppia (Daniel Auteuil e Fanny Ardant) che dopo una vita insieme sembra non aver più nulla da dirsi, al punto che lei, Marianne, caccia di casa lui, Victor. L’uomo, allo sbando, accetta l’invito di un imprenditore che gli offre un servizio unico: grazie a un set accuratissimo e a un cast di attori, potrà rivivere il momento più felice del suo passato. Victor non ha dubbi: vuole tornare al 16 maggio 1974 quando, in un bar di Lione chiamato “La Belle Époque”, incontrò una ragazza bellissima. Un incantevole film romantico.

Dal 7 novembre



La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Attori: Toni Servillo, Andrea Camilleri (voci)

Genere: Animazione

Durata: 82’

Regista: Lorenzo Mattotti



Una spettacolare versione animata del romanzo scritto e illustrato da Dino Buzzati nel ‘45. Una fiaba che narra la calata di una tribù di orsi nella terra degli uomini, alla ricerca di cibo e del figlio del re. Tra i doppiatori, Antonio Albanese, Corrado Guzzanti e il compianto Andrea Camilleri, “papà” di Montalbano.

Dal 7 novembre



Le ragazze di Wall Street

Attori: Jennifer Lopez, Constance Wu

Genere: Drammatico

Durata: 110’

Regista: Lorene Scafaria



Le avventure di un gruppo di spogliarelliste di New York (tra cui Lili Reinhart e Jennifer Lopez) che, dopo il crollo di Wall Street del 2008, decidono di “rivalersi” su alcuni boss della finanza. Ispirato a una storia vera.

Dal 7 novembre



E ci sono anche

"Motherless Brooklyn"

Ed Norton dirige e interpreta un noir ambientato a New York negli Anni 50. È un geniale detective affetto dalla sindrome di Tourette che indaga sulla sorte del suo capo.

Dal 7 novembre



"Parasite"

La vita di una famiglia povera (ma unita) cambia quando il figlio trova lavoro presso un milionario... Palma d’oro al Festival di Cannes.

Dal 7 novembre



"Deep - Un’avventura in fondo al mare"

Dopo che la Terra è stata sommersa dalle acque, un coraggioso polipetto deve lottare per trovare un posto dove vivere tranquillo.

Dal 7 novembre