“La caccia”: la favola amara di Marco Bocci racconta la disgregazione di un nucleo familiare

Laura Chiatti, Pietro Sermonti, Paolo Pierobon e Filippo Nigro in un dramma ricco di colpi di scena Carola Piluso







L'11 maggio esce al cinema “La Caccia”, il nuovo film di Marco Bocci, un thriller che narra la storia di quattro fratelli disposti a tutto pur di dimenticare un tragico evento che li segna fin dall’infanzia. Prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures con Rai Cinema, esplora la profondità dell’animo umano e racconta la società odierna dove si lotta ferocemente ogni giorno per la sopravvivenza, per il denaro, per il potere. Marco Bocci mette in scena l’esasperazione del potere dei genitori e di come questo influisca sulla vita dei figli.

«L’idea nasce da una mia esperienza personale» spiega Bocci. «Non riuscivo a ricordare nulla e nello sforzo di ricordare cose del mio passato e della mia infanzia, mi sono chiesto se invece questa fosse una fortuna perché magari mi sono dimenticato qualcosa che stava segnando la mia esistenza senza che me ne accorgessi. Da qui l’idea malsana di raccontare un nucleo familiare che avrebbe pagato qualsiasi cifra pur di dimenticare il passato».

Qui la caccia diventa metafora della vita stessa e tra passato e presente Silvia (Laura Chiatti), Luca (Filippo Nigro), Mattia (Pietro Sermonti) e Giorgio (Paolo Pierobon) cercano di combattere i loro demoni interiori e di fare i conti con il dolore. Quattro fratelli costretti a rivedersi dopo la morte del padre per l’eredità: la villa dove hanno vissuto la loro infanzia e che custodisce un segreto inconfessabile. Insieme decidono di vendere la casa di famiglia, il ricavato è insufficiente a sanare i rispettivi problemi economici e così Luca propone una soluzione estrema.

Silvia ha combattuto a lungo contro la tossicodipendenza e ora è pulita. «Questa donna mi ha fatto riscoprire delle corde che era molto che non portavo in scena» racconta Laura Chiatti che la interpreta. «Marco (Bocci, regista e marito dell’attrice ndr) ha scritto questo personaggio pensando ad aspetti che io ho e che potevo trasformare in qualcosa di potente per supportarlo».

Luca gestisce un autosalone e ha in mente di espandere la propria attività. «Il mio personaggio è come una macchinina che va a sbattere da tutte le parti, cerca di sbarcare il lunario ma è disperato». spiega Filippo Nigro.

Mattia è un pittore, un artista che si illude di poter vivere della sua arte: «Marco Bocci è un autore selvaggio, pazzo, sul set mi ha fatto fare delle cose che nessuno mi ha mai fatto fare» ride Pietro Sermonti. E aggiunge:«Ad un certo punto un macchinista ha preso le mie misure, non mi era mai successo, e il giorno dopo mi sono trovato incastrato in un macchinario per girare».

Giorgio è il più grande ha un lavoro stabile e una famiglia esigente. «Il mio è il personaggio più brillante del film perché trova la parabola ascendente di deflagrazione della famiglia, urla contro lo specchio, urla contro la moglie e poi fa tutto quello che deve fare contro i fratelli» confessa Paolo Pierobon.

Nel cast anche Peppino Mazzotta nel ruolo del padre padrone, che attraverso la caccia ai cinghiali cerca di impartire lezioni di vita ai suoi figli.