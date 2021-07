“La guerra di domani”: il film sci-fi con Chris Pratt

Esce il 2 luglio il film di Chris McKay che unisce dramma famigliare, action, fantascienza e horror in una trama che mette al centro un futuro da salvare. Chris Pratt è protagonista dell'action sci-fi di Chris McKay "La guerra di domani", in esclusiva su Prime Video. Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

In “La guerra di domani”, il nuovo film di Chris McKay (“Lego Batman - Il film”) disponibile su Prime Video in tutto il mondo dal 2 luglio, ci sono un futuro da salvare, una famiglia i cui legami trovano nuovi e interessanti sviluppi nel corso di una storia apocalittica, imprese epiche, mostri alieni sanguinari e un cast di stelle del calibro di Chris Pratt, J.K. Simmons, Edwin Hodge, Yvonne Strahovski.

«Cosa dobbiamo fare per il futuro? Cosa dobbiamo fare per il mondo? Come possiamo rendere il mondo un posto migliore? Riesci a vedere la fortuna che hai davanti ai tuoi occhi?» ha detto il regista in conferenza stampa parlando delle motivazioni che lo hanno spinto a lavorare a questo film. "La guerra di domani” è una storia che pone l’accento su tematiche complesse e contemporanee, come l’incertezza sul futuro che attende l’umanità, proposte in chiave blockbuster.

Al centro della vicenda narrata c’è la famiglia Forester: Dan (Chris Pratt) è un ricercatore scientifico occupato come insegnante in un liceo. È sposato con Emmy (Betty Gilpin) con cui ha una bambina, Muri. Dan vive la sua paternità con uno spirito di rivalsa verso quella di suo padre James (J.K. Simmons), con cui ha un non-rapporto mai chiarito. Quando approda nel presente, attraverso un portale temporale, una squadra di uomini e donne del futuro, inviate per chiedere aiuto contro un’apocalissi aliena che sta distruggendo il genere umano trent’anni dopo, tutti i rapporti della famiglia verranno rimessi in discussione.

«Volevo raccontare qualcosa che avesse a che fare con il reclutamento, ma non legato a un senso di ideologia o patriottismo o lealtà verso la propria nazione, quanto verso la salvezza dei propri figli» ha detto lo sceneggiatore Zach Dean in conferenza stampa.

In un mix di commedia e dramma, “La guerra di domani” riesce a unire l’intrattenimento di un film sci-fi con diversi innesti action, tanti effetti speciali e una buona dose di suspense portata dai spaventosi mostri-alieni, a una bella storia famigliare.