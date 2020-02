20 Febbraio 2020 | 9:00 di Redazione Sorrisi

La mia banda suona il pop

Attori: Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi

Genere: Commedia

Durata: 95’

Regista: Fausto Brizzi



Negli Anni 80 si chiamavano popcorn ed erano una band di successo. Oggi invece sono solo quattro poveracci, che oltretutto si sono lasciati malissimo. Così, quando il loro ex manager (Abatantuono) propone una reunion, vorrebbero mandarlo al diavolo. Ma c’è in ballo un cachet da 50 mila euro a testa, e così i Popcorn risorgono e partono per San Pietroburgo, dove dovranno esibirsi nella villa di un magnate russo. Una volta a destinazione, però, scoprono che lo show è solo un diversivo, creato da Nadia (Natasha Stefanenko), assistente del padrone di casa, per svuotargli la cassaforte piena d’oro. Un bottino che fa gola a molti...

Dal 20 febbraio



Il richiamo della foresta

Attori: Harrison Ford, Omar Sy

Genere: Avventura

Durata: 105’

Regista: Chris Sanders



Non è la prima volta (anzi, è la quarta!) che il celebre romanzo di Jack London diventa un film. Accanto a Buck, il cane da slitta protagonista della storia, c’è Harrison Ford, il suo miglior amico, con cui vive grandi avventure durante la corsa all’oro nel Klondike del 1890.

Dal 20 febbraio



Bad boys for life

Attori: Will Smith, Martin Lawrence

Genere: Azione

Durata: 123’

Regista: Adil El Arbi, Bilall Fallah



Terzo capitolo delle avventure di Mike (Will Smith, a sinistra) e Marcus (Martin Lawrence), litigiosi detective della Narcotici di Miami. Stavolta devono vedersela con una killer messicana che, evasa dal carcere, cerca vendetta.

Dal 20 febbraio



E ci sono anche

"Cattive acque"

La storia vera di un avvocato (Mark Ruffalo) che sfida una multinazionale che ha avvelenato un’intera comunità scaricando in acqua scorie tossiche.

Dal 20 febbraio



"Cats"

Arriva sul grande schermo la trasposizione cinematografica del celebre musical di Andrew Lloyd Webber.

Dal 20 febbraio



"Lontano lontano"

Tre settantenni romani decidono di fuggire dalla noia della loro vita andando a vivere all’estero... È l’ultimo film del compianto Ennio Fantastichini.

Dal 20 febbraio