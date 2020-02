“La mia banda suona il pop”: trama, trailer e immagini del film

03 Febbraio 2020 | 18:26 di Giulia Ausani

Il 20 febbraio al cinema arriva "La mia banda suona il pop", la nuova commedia di Fausto Brizzi prodotta da Casanova Multimedia in collaborazione con Medusa Film. Il film vede Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Massimo Ghini e Paolo Rossi nei panni di vecchie popstar in disgrazia che, in occasione della loro reunion, decidono di svaligiare il caveau di un magnate russo.

Nel cast anche Diego Abatantuono, Natasha Stefanenko e Rinat Khismatouline.

Il trailer

La trama

I Popcorn (Christian De Sica, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Angela Finocchiaro) erano un gruppo famosissimo negli Anni 80. Dopo lo scioglimento, ognuno è andato per la sua strada e adesso sono dei poveracci che nessuno ricorda più. Ma le cose stanno per cambiare: un magnate russo grande fan della band li invita a esibirsi a San Pietroburgo per una reunion. Il loro manager, Franco (Diego Abatantuono), li porta in Russia, dove tra prove, litigi e vecchi rancori scoprono di non essere altro che un cavallo di troia per una rapina ai danni di Ivanov. Decidono così di sabotare il piano criminale per cercare di tentare il colpo a loro volta.