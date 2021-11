La nostra superfamiglia è proprio un “Encanto”

Arriva al cinema il colorato musical in cui ogni personaggio ha un potere magico. Tutti tranne uno... Paolo Fiorelli







Ma che bella foto di famiglia, vero? La famiglia Madrigal è davvero speciale. Anzi è magica. Perché ognuno dei suoi componenti possiede un superpotere. E persino la casa in cui vivono (in un delizioso paesino della Colombia circondato dalla foresta) è animata.

A dir la verità c’è un’eccezione: la tenera Mirabel (che poi è la protagonista principale) non ha alcun “dono”. E nessuno ne capisce il motivo. Questo è l’enigma che è al centro di una storia che contiene anche altri misteri e soprattutto una serie di scatenati e coloratissimi numeri musicali.

Ecco dunque la proposta Disney per il Natale 2021 e bisogna dire che più “film per famiglie” di così non si può. Anche perché, dietro la metafora dei poteri magici, gli autori hanno proprio voluto descrivere i rapporti che si creano tra fratelli e sorelle, genitori e figli (e nonni, visto che la matriarca dei Mirabel è l’arcigna ma giusta nonna Alma).

«Ci riunivamo ogni settimana per condividere i ricordi delle nostre vere famiglie» racconta la produttrice Yvett Merino. «È stato come fare terapia. E abbiamo scoperto che ognuno vive gli eventi in modo diverso, secondo la sua personalità: io e mia sorella ricordavamo le stesse cose in maniera molto differente!».

«Il film parla della difficoltà di venire incontro alle aspettative degli altri familiari e anche della fatica di presentare sempre una facciata perfetta» aggiunge il regista Byron Howard, già noto per aver diretto “Zootropolis”. «Infatti sulla splendida casa dei Madrigal prima o poi appariranno delle terribili crepe... e sarà proprio Mirabel a correre in soccorso». C’è di più: «Ogni superpotere rappresenta uno dei ruoli tipici che si creano in una famiglia. Per esempio Luisa, la forzuta capace di trasportare dieci asini sulle braccia o di lanciare in aria un pianoforte, simboleggia le persone che si fanno sempre carico dei problemi e delle imprese più faticose. Mamma Julieta invece può guarire le malattie con il cibo: un’allusione al potere miracoloso che le ricette della mamma hanno per tutti i bambini... E così via». Allo stesso modo, Isabela è la figlia bellissima e apparentemente perfetta, quella che tutti corteggiano, incarna la grazia e la bellezza, e per questo ha il potere di far sbocciare i fiori. Antonio è così timido che passa il tempo con gli animali, e quindi parla la loro lingua. E c’è bisogno di spiegare chi simboleggia Dolores, il cui udito ultrasensibile le permette di sapere sempre tutto di tutti? «Così abbiamo creato un film con ben 12 protagonisti, il che è un azzardo mai tentato in Disney» conclude l’altro regista, Jared Bush.

Ora siamo certi che i più attenti tra i lettori avranno già notato un’incongruenza: come mai, nel nostro ritratto di famiglia, ci sono solo 11 persone? Il fatto è che dei Madrigal fa parte anche Bruno, scomparso misteriosamente dopo aver scoperto che il suo dono non era benvisto: le sue profezie nefaste si traducevano puntualmente in eventi sgraditi e negativi. Ma prima o poi Mirabel scoprirà che le crepe che minacciano casa Madrigal hanno a che fare proprio con lo zio fuggitivo, di cui nessuno osa fare il nome.

Il che ci porta a chiedere: ma cos’è questa fissa della Disney per il nome “Bruno”, che già aveva un ruolo cruciale nel precedente “Luca” diretto da Enrico Casarosa? «È un po’ un omaggio e un po’ una coincidenza» risponde ridendo Jared Bush. «Ma soprattutto lo abbiamo scelto perché ci piaceva concludere il ritornello della sua canzone con la parola “no”. Così: “Non si nomina Bruno-no-no-no!”. Quando lo ascolterete capirete...».

E a proposito di ascoltare: il doppiaggio italiano del film è affidato a nomi amati e popolari come Álvaro Soler, che interpreta anche un brano nei titoli di coda della versione italiana (è Camilo), Diana Del Bufalo (Isabela), Luca Zingaretti (Bruno), e Angie Cepeda (Julieta), mentre la protagonista ha la voce della brava Margherita De Risi.

Come dite? Tutto bello ma non vi abbiamo ancora spiegato perché Mirabel non sembra avere nessun potere magico? Niente paura, lo scoprirete proprio alla fine del film. Insieme a lei.