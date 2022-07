“La rivincita delle sfigate”, una commedia da non perdere. Cast, trama e trailer

Il racconto dell’amicizia tra Amy e Molly si inserisce all’interno di una cornice liceale da cui viene bandito ogni stereotipo, per una rappresentazione più realistica del variegato panorama di ragazzi e ragazze che popolano i corridoi della scuola. Se in “Breakfast Club” di John Hughes cinque liceali simbolo di altrettante categorie - l’atleta, il secchione, la principessa, il delinquente e la disadattata - scoprono che, nonostante le loro differenze, condividono ansie, paure e preoccupazioni, in “La rivincita delle sfigate” le categorie stesse vengono bandite.

«Sono vasto, contengo moltitudini» diceva il poeta americano Walt Whitman, e lo stesso vale per i ragazzi del film. Le due protagoniste potrebbero essere considerate secchione, ma sono anche sicure delle loro capacità, Amy è un’attivista e Molly è una ragazza sicura di sé che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, molto lontana dallo stereotipo del secchione vittima dei bulli. La ragazza con una brutta reputazione perché considerata “facile” in realtà è un’ottima studentessa ed è stata ammessa a Yale; l’atleta festaiolo che fa strage di cuori è un fan di Harry Potter e si definisce orgogliosamente un Tassorosso; la ricca e fuori di testa Gigi (una fantastica Billie Lourd - figlia di Carrie Fisher - dagli ottimi tempi comici perfetta in questo ruolo così assurdo) sembra approfittarsi della gentilezza del bizzarro Jared ma in realtà gli vuole bene davvero; e il fricchettone pluri-ripetente non andrà al college solo perché è stato assunto da Google come programmatore. Non ci sono veri e propri bulli e non ci sono etichette: sono tutti esseri umani dalle molteplici sfaccettature, né migliori né peggiori delle due protagoniste.