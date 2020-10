“Lacci” e “Burraco fatale”, i film da guardare al cinema questa settimana

01 Ottobre 2020 | 11:15 di Redazione Sorrisi

Lacci

Attori: Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Giovanna Mezzogiorno, Silvio Orlando, Adriano Giannini

Genere: Drammatico

Durata: 100’

Regista: Daniele Luchetti

Accade spesso in un bel film: la trama diventa quasi la cosa meno importante rispetto allo stile del regista e al carisma degli attori. Non fa eccezione questo racconto firmato da Daniele Luchetti, nome ben noto a chi ama il cinema d’autore (“Il portaborse”, “Mio fratello è figlio unico”, “La nostra vita”, fino al recente “Momenti di trascurabile felicità”). Un film presentato alla recente Mostra di Venezia, che racconta dagli Anni 80 a oggi una storia come tante, quella di un matrimonio complicato. Aldo (interpretato da giovane da Luigi Lo Cascio e poi da Silvio Orlando) e Vanda (Alba Rohrwacher e Laura Morante) si sposano giovanissimi, hanno due figli, poi entrano in crisi. Lui scappa da Napoli per vivere a Roma con un’altra ma alla fine torna a casa. Purtroppo però non basta la voglia di ricominciare per dimenticare ansie e cicatrici

Dal 1 ottobre

Burraco fatale

Attori: Claudia Gerini, Loretta Goggi, Angela Finocchiaro

Genere: Commedia

Durata: 90’

Regista: Giuliana Gamba



Quattro amiche di mezza età (tra cui Irma, interpretata da Claudia Gerini), accomunate dalla passione per le carte, si iscrivono a un torneo: è l’inizio di un’avventura imprevedibile.

Dal 1 ottobre



Paradise Hills

Attori: Emma Roberts, Eiza González, Milla Jovovich

Genere: Fantasy

Durata: 95’

Regista: Alice Waddington



Trasferita su un’isola dove l’attende una scuola-riformatorio, la ribelle Uma (Emma Roberts) fa amicizia con Amarna (Eiza González) e progetta la fuga. Nel cast, anche Milla Jovovich.

Dal 1 ottobre



E ci sono anche

Un’intensa storia al femminile, ambientata in Belgio. Si tratta di "Sola al mio matrimonio", nelle sale italiane il 1° ottobre. Al centro, la voglia di libertà di una ragazza rom che, sempre più insofferente alle regole della sua comunità, decide infine di andare per la sua strada. La aspetta un percorso costellato di difficoltà... Sempre il primo del mese arriva al cinema Roubaix, une lumière, un giallo interpretato tra gli altri da Léa Seydoux (sotto, nella foto): racconta le indagini su un omicidio particolarmente efferato, commesso nella provincia francese.



È uscito il 29 settembre il documentario "Il condominio inclinato", dedicato a un singolare progetto architettonico realizzato a Bergamo.