“L’amore e altre seghe mentali”, con Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta

Quanto è difficile innamorarsi? Pensiamoci bene, al giorno d’oggi tutti sono sempre connessi, ma spesso in difficoltà quando si tratta di creare legami solidi e duraturi. Ecco, quindi, che è più facile perdersi dentro le app di dating o magari dentro una fantasia. Del resto perché uscire dalla propria comfort zone quando ciò potrebbe regalare solo preoccupazioni o, peggio ancora, un cuore spezzato?

Questa la premessa di "L’amore e altre seghe mentali", film in cui Giampaolo Morelli torna dietro alla macchina da presa per raccontare la storia di un uomo che, alla soglia dei cinquant’anni, ha detto di no alle relazioni preferendo un mondo di autoerotismo irreale in cui non ci sono implicazioni amorose. Almeno fino all’arrivo di una giovane cameriera che gli scombussola la vita. Una riflessione intelligente sull’amore, sul senso della coppia, ma anche su quella solitudine così legata al tran tran dei giorni nostri.

Il trailer

Il cast

Nei panni dei protagonisti del film vediamo Giampaolo Morelli, nella doppia veste di regista e attore, e Maria Chiara Giannetta che interpretano, rispettivamente, Guido e Giulia: lui convinto di poter soddisfare qualunque fantasia su un piano virtuale, lei spontanea, gioiosa e soprattutto non disposta a concedersi con così tanta facilità. Neanche nelle fantasie di Guido. Diversissimi e complementari, i due daranno vita a divertenti siparietti comici. Al loro fianco anche Leonardo Lidi nel ruolo di Armando e Marco Cocci in quello di Niky.

La trama

Guido ha 45 anni e dopo una grande delusione d’amore ha chiuso le porte a qualunque genere di relazione preferendo un’autoerotismo consapevole, ma anche compulsivo, che riesce a realizzare grazie a visori che concretizzano qualunque fantasia attraversi la sua mente. Accanto a lui gli amici di sempre: Niky, costantemente perso nelle dating app, e Armando, il quale non si accorge che il suo matrimonio è già naufragato da tempo. L’arrivo nella sua vita di Giulia, una cameriera adorabile quanto strampalata, risveglierà in lui tutte quelle emozioni che credeva non avrebbe più provato.

Perché guardare "L’amore e altre seghe mentali"

Parlare d’amore non è mai semplice, soprattutto in riferimento al nostro presente, in cui le relazioni si fanno sempre più complesse. Con un tono giocoso e mai banale (il titolo del film parla da solo) "L’amore e altre seghe mentali" riflette sulle dinamiche di coppia ma anche su quella solitudine che, da sana indipendenza, può degenerare in chiusura nei confronti dell’altro. Un racconto intelligente che parla a tutti senza dare giudizi, ricordando quanto sia importante mettersi in gioco: tanto in amore, quanto in generale nella vita. Non importa infatti cosa si desidera per il futuro né quale sia il proprio ideale di relazione, ma le fantasie che prendono vita nel reale sono di certo più luminose di quelle immaginarie.