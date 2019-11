14 Novembre 2019 | 11:54 di Redazione Sorrisi

Le Mans ’66 - La grande sfida

Attori: Christian Bale, Matt Damon, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Noah Jupe, Josh Lucas

Genere: Azione

Durata: 152’

Regista: James Mangold



Un film che “tifa” contro la ferrari: che effetto farà al pubblico italiano? Già, perché la sfida del titolo è quella della Ford, che a metà degli Anni 60 assunse Carroll Shelby (Matt Damon), ex pilota e progettista geniale, e Ken Miles (Christian Bale), un asso del volante dal carattere impossibile. Obiettivo: vincere la 24 ore di Le Mans, gara di prestigio mondiale che da anni vedeva il dominio della scuderia italiana. Al di là del risultato sportivo (a beneficio di chi non ricorda la storia vera non lo anticipiamo qui), il film diverte grazie a due grandi attori e spettacolari duelli in pista.

Dal 14 novembre



Pupazzi alla riscossa

Attori: Elio, Diletta Leotta, Federica Carta (voci)

Genere: Animazione

Durata: 87’

Regista: Kelly Asbury



Nella città di Uglyville l’aspetto fisico ha un valore relativo: anche chi è bruttino o stravagante vive felice. Ma quando la piccola Moxy cede alla curiosità di visitare la città di Perfezione, la attendono brutte sorprese. Un film divertente e con un messaggio importante.

Dal 14 novembre



Zombieland: doppio colpo

Attori: Woody Harrelson, Emma Stone genere

Azione: durata 99’

Regista: Ruben Fleischer



A dieci anni dal primo film tornano i cacciatori di zombie guidati da Woody Harrelson ed Emma Stone. Hanno stabilito il quartier generale tra i resti della Casa Bianca e il lavoro non mancherà, perché i “morti viventi” si sono evoluti in nuove forme ancora più letali.

Dal 14 novembre



E ci sono anche

"The Report"

Un funzionario del Senato Usa (Adam Driver) indaga sull’uso della tortura da parte della Cia dopo l’11 settembre 2001. Il film sarà in sala solamente dal 18 al 20 novembre, poi sarà in streaming su Amazon Prime dal 29 novembre.



"Ailo - Un’avventura tra i ghiacci "

Il viaggio (reale) di un cucciolo di renna tra i paesaggi mozzafiato della Lapponia. La voce narrante è di Fabio Volo.

Dal 14 novembre