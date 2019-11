“Le ragazze di Wall Street”: Jennifer Lopez in un film da non perdere

La crisi del 2008 però colpisce anche lo strip club: ci sono meno clienti e Destiny è costretta a ripiegare su lavori precari che pagano poco. Almeno finché non ritrova Ramona, che nel frattempo ha messo su un business illegale: lei e altre stripper circuiscono ricchi uomini d’affari, propinando loro droga e alcool fino a renderli quasi incoscienti per poterli derubare.

2007, New York. Destiny ( Constance Wu ) è appena stata assunta come spogliarellista in uno strip club frequentato soprattutto da uomini d’affari. Lì viene presa sotto l’ala protettiva della performer di punta del locale, Ramona ( Jennifer Lopez ), che con qualche consiglio l’aiuta ad avere successo e guadagnare abbastanza da riuscire a pagare l’affitto della nonna.

Come gli altri personaggi, Ramona è scritta in maniera sfaccettata: non viene banalmente dipinta come una criminale senza scrupoli e anzi la sua sfrenata ambizione non oscura gli altri tratti che la caratterizzano, come lo spirito materno e il senso di protezione per le altre ragazze. «Jennifer è Ramona in carne e ossa, fa quasi paura» ha detto la regista e sceneggiatrice Lorene Scafaria . «Dà un tono irriverente e allusivo al personaggio, ma anche un realismo concreto».

Truffe e umanità

«Presentiamo un mondo che magari si è già visto in tanti film e serie tv» ha detto Scafaria. «Ma lo facciamo da una prospettiva diversa, quella delle ballerine». E infatti le spogliarelliste di “Le ragazze di Wall Street” - dalle protagoniste alle semplici comparse - non vengono mai inquadrate né rappresentate come degli oggetti sessuali: sono persone normali che cercano solo di sbarcare il lunario per mantenersi e mantenere la propria famiglia. La loro professione, così spesso ancora molto stigmatizzata, qui viene rappresentata per quello che è: un lavoro come un altro. E fuori dal palco le ballerine hanno la loro vita, i loro affetti e le loro famiglie.

Quella di “Le ragazze di Wall Street” è una storia vera. E, anche se durante il film non si può fare a meno di tifare proprio per le criminali, Scafaria non le celebra e non le giudica, né tantomeno si limita a mostrarle unicamente come vittime di un sistema marcio. La storia di Destiny e delle sue colleghe viene tratteggiata con empatia e, dietro la forte componente di critica sociale, alla fine il vero cuore del film è proprio quell’umanità realistica dei personaggi e il loro legame di amicizia e “sorellanza”.