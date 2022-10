“Lo schiaccianoci e il flauto magico”: torna la magia classica in versione animata

Dal 3 novembre arriva al cinema la nuova versione animata del classico per famiglie "Lo schiaccianoci e il flauto magico" Redazione Sorrisi







La storia più romantica di sempre torna sul grande schermo in una nuova veste per tutta la famiglia: "Lo schiaccianoci e il flauto magico" è il film di animazione al cinema dal 3 novembre, dopo le anteprime del 31 ottobre e 1°novembre. Diretta da Vikor Glukhusin, in questa nuova versione a dar voce alla protagonista e la YouTuber/TikToker Charlotte M., cioè Charlotte Moccia, tra le più giovani italiane ad aver raggiunto il traguardo di 1 milione di iscritti alle sue pagine personali di YouTube.

La storia naturalmente si ispira al grande classico di Alexandre Dumas con le musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij, per raccontare la storia di Marie, una ragazza che ama danzare ed è molto affezionata ai suoi giocattoli. In un momento di grande difficoltà, il desiderio di Marie viene esaudito e la ragazza si ritrova a vivere una magica avventura con l’amato principe e i suoi giocattoli.

La clip di anteprima per Sorrisi

La trama

È passato un anno da quando il padre di Marie, 17 anni, è morto. È l'ultimo dell'anno e lei spera in un miracolo: che la vita prenda una svolta per il meglio. Ha però una sorpresa molto spiacevole: scopre che, per poter mantenere la casa dove vive con sua madre, dovrà sposare contro la sua volontà il rivoltante usuraio Mr. Ratter. Come pegno del futuro marito, le viene consegnata una bambola di nome Schiaccianoci. Sconvolta e disperata, esprime un desiderio: darebbe qualsiasi cosa per essere di nuovo piccola e spensierata. Poi, il miracolo, diventa piccola come i suoi giocattoli d'infanzia che prendono vita. Lo Schiaccianoci si rivela essere un principe di nome George, vittima di un incantesimo. Marie, George e i loro amici giocattolo viaggiano nella magica Terra dei Fiori con la missione di salvare il mondo dalle persone ratto.

Il trailer

I personaggi