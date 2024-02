Margherita Buy: «La paura di volare mi ha ispirato un film»

L’attrice romana esordisce alla regia con una divertente commedia incentrata sulla sua “aerofobia” Paolo Fiorelli







«Ho preso la mia paura e ho deciso di riderci su». Così Margherita Buy racconta la nascita di “Volare”, il suo primo film da regista. La protagonista è un’attrice che, dopo aver rinunciato all’ennesima occasione di lavoro perché avrebbe dovuto prendere l’aereo, dice basta e si iscrive a un corso per superare la sua “aerofobia” (se preferite, si può dire anche “aviofobia”). E ogni riferimento personale non è affatto casuale.

Margherita Buy, perché ha scelto la chiave della commedia?

«È il mio modo di vivere cose anche spiacevoli. Con le mie paure mi do fastidio da sola! E allora ho deciso di prendermi un po’ in giro. Tra l’altro, girando il film ho scoperto che questa è una paura davvero molto diffusa. Quasi mai confessata perché ci si vergogna: non ci si sente “giusti” in una società che ci vuole sempre super efficienti».

Ha frequentato anche lei un corso come quello del film?

«Sì. La cosa più bella è che mi ha fatto pensare: “Ma allora non è una paura solo mia, posso parlarne a tanta gente!”. E alla fine sull’aereo ci sono anche salita».

Cosa ha imparato?

«Ti fanno capire che sei terrorizzata del nulla. Ti insegnano tecniche e nozioni, ma nel film non entro nei dettagli perché non volevo fare un documentario. Però c’è una scena che ricorda un momento importante: quando sul soffitto appaiono tanti aerei disegnati, uno per ogni apparecchio in volo in quel momento (e sono migliaia). Quando li ho visti ho pensato che “lassù” non siamo soli, ma in compagnia di milioni di persone. Mi ha fatto sentire meno sola e spaventata».

Secondo lei cosa si può fare di fronte alle paure che ci ostacolano? C’è una ricetta?

«Ognuno ha la sua storia, dipende anche dal momento: in certi periodi della vita ci sentiamo più forti, in altri più fragili. Di sicuro le informazioni aiutano. Invece fanno male i commenti degli altri del tipo: “Hai paura? Ma sei matta?”. Ti fanno sentire diverso, debole».

Questa paura l’ha danneggiata molto?

«Non voglio fare la vittima ma... sicuramente ho dovuto rinunciare a tante cose belle, festival internazionali che mi volevano ospite, film che non ho potuto girare perché il set era troppo lontano».

Una scena tenera e divertente è quella in cui tutti gli iscritti al corso mandano “l’ultimo saluto” ai propri cari prima di salire su un volo. Lo ha fatto anche lei?

«Telefonavo alla mamma dall’aeroporto: “Mamma, sto partendo”. Lei rispondeva calma: “Bene. Ci sentiamo dopo”. E io gridavo disperata: “Ma non capisci? Sto per salire su un aereo! Ti voglio bene!”. Una volta ho cercato di convincere mia sorella a non andare in America: “Francesca, ma davvero vuoi partire? Resta, che ci sarà mai a New York?”».

La protagonista del film è un’attrice, e così lei ha avuto modo di mettere in scena anche tanti “dietro le quinte” del mondo del cinema. Come l’agente che fa la “cattiva” per permettere alla sua diva di fare la “buona”.

«Lo fa per proteggerla, al grido di ”non c’è scritto nel contratto!”. Cosa vuole, il povero attore ha solo questa protezione di fronte a registi che magari dicono: “La facciamo una scena appesi all’elicottero? E col leone?”. Tra l’altro, quando ho invitato Anna Bonaiuto ho pensato: “Non accetterà mai, lei fa filmoni seri!”. Invece ha detto subito di sì».

E come nascono le partecipazioni di Elena Sofia Ricci e Giulia Michelini?

«Devo tantissimo a tutti gli attori, mi hanno sostenuto in modo commovente. Elena si è divertita a fare la “rivale” della protagonista. Si spiano e si invidiano, anche se poi si coprono di salamelecchi: “Sei più brava tu”, “No, tu”».

Con Elena Sofia Ricci avete anche calcato il palco di Sanremo. Emozionate?

«Sì, ma per fortuna Amadeus trasmette tranquillità e ci ha messo a nostro agio. Abbiamo anche fatto la scala! Ed essere con Elena ha dimezzato l’ansia. Poi, quando l’orchestra si è messa a suonare “Nel blu, dipinto di blu”... la verità è che non volevo più andarmene. E il bello è che il giorno dopo al supermercato mi hanno fatto tutti i complimenti per i capelli e l’eleganza: sono abituati a vedermi più dimessa».

I suoi gusti musicali?

«Mi è piaciuto molto Ghali, il modo in cui unisce tradizioni diverse. Anche Diodato è bravissimo».

E da regista, come si è scoperta?

«Essere circondata da collaboratori dà una sensazione di grande forza. Poi, certo, devi prendere un sacco di decisioni. Ma a detta degli altri ero tranquilla e non ho messo tensione anche in situazioni complicate. Chissà, certe ansie e insicurezze a volte sono vestiti confortevoli che una ama indossare, ma di cui si libera quando è necessario».

Di recente anche Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti hanno fatto il loro esordio da registe. Si può distinguere la “voce femminile” in una regia, secondo lei?

«Io ho lavorato con brave registe come Maria Sole Tognazzi o Cristina Comencini, e devo dire che sì, c’è un feeling diverso quando è una regista a parlarti di un personaggio femminile. Una sorta di abbandonarsi e affidarsi all’interprete. Poi, è chiaro, ogni autore ha il suo stile».

Ultima curiosità: nel film lei interpreta l’amatissima diva di una immaginaria serie tv: “Eroi della Finanza”. Mai pensato di proporla davvero a qualche canale?

«Magari. Poveri finanzieri, in tv non appaiono mai. Eppure con me sono stati così carini...».