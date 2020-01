16 Gennaio 2020 | 9:00 di Redazione Sorrisi

Richard Jewell

Attori: Sam Rockwell, Paul Walter Hauser, Olivia Wilde, Jon Hamm, Kathy Bates, Nina Arianda

Genere: Drammatico

Durata: 129’

Regista: Clint Eastwood

Chi era Richard Jewell? Un uomo perbene, la cui storia ha incuriosito e indignato Clint Eastwood, che gli ha dedicato il suo ultimo film. Nel 1996, durante le Olimpiadi di Atlanta, Jewell (una guardia giurata, interpretata da Paul Walter Hauser) rinvenne in un parco gremito di folla uno zaino contenente tre bombe e, dando l’allarme, salvò moltissime vite. Eppure, incredibilmente, durante le indagini venne sospettato dall’Fbi di essere l’attentatore e fu anche martirizzato dai media, il tutto senza che ci fosse un solo indizio contro di lui. Per difendersi Richard si rivolse a un avvocato (Sam Rockwell), pronto a sfidare tutti per ridargli l’onore.

Dal 16 gennaio



Me contro Te - La vendetta del signor S

Attori: Luigi Calagna, Sofia Scalia

Genere: Commedia

Durata: 85’

Regista: Gianluca Leuzzi



Arrivano al cinema per la prima volta i due youtuber siciliani Sofì e Luì (i “Me contro Te”), adorati dai bambini. La coppia, che conta 4,5 milioni di iscritti sul suo canale YouTube e un 1,5 milioni di follower su Instagram, deve vedersela ancora contro il perfido signor S...

Dal 17 gennaio



Jojo Rabbit

Attori: Taika Waititi, Roman Griffin Davis

Genere: Commedia

Durata: 108’

Regista: Taika Waititi



Germania, 1944. Jojo Betzler (Roman Griffin Davis) è un bambino tedesco che ha come amico immaginario Adolf Hitler (Taika Waititi) in persona! Un giorno però il piccolo nazista fa una scoperta che gli cambierà la vita...

Dal 16 gennaio



E ci sono anche

"Marco Polo"

Il documentario di Duccio Chiarini racconta un anno tra le aule dell’Istituto tecnico per il turismo “Marco Polo“ di Firenze: lezioni, ragazzi, prof, progetti, esami, interrogazioni…Dal 16 gennaio



"The lodge"

Un weekend in una baita isolata per conoscere la nuova compagna del padre si trasforma per due fratelli nel più terribile degli incubi. Horror.

Dal 16 gennaio



"Herzog incontra Gorbaciov"

Il regista di “Nosferatu” e “Fitzcarraldo” racconta la vita di Mikhail Gorbaciov, l’ultimo presidente dell’Unione Sovietica, colui che il 25 dicembre 1991 ne annunciò la dissoluzione.Dal 19 al 22 gennaio