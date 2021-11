“Me contro Te – Persi nel tempo”: la trama e il trailer del nuovo film

Il primo gennaio Luì e Sofì tornano al cinema Giulia Ausani







Il primo gennaio i "Me contro te" tornano al cinema con il loro terzo film, "Me contro Te Il film 3 – Persi nel tempo". Questa volta Luì e Sofì si ritroveranno catapultati nell'antico Egitto e dovranno mettercela tutta per riuscire a tornare ai giorni nostri, tra mummie, nuovi amici e una nuova terribile nemica.

Diretto da Gianluca Leuzzi, il film è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia.

La trama

Luì sta finalmente per ricevere il diploma da scienziato, ma il Signor S e Perfidia tramano nell'ombra per rovinare questo momento. Durante lo scontro qualcosa va storto e la magia catapulterà tutti e quattro indietro nel tempo, per la precisione nell'antico Egitto. In questo magico viaggio i Me Contro Te scopriranno di avere dei nuovi amici e conosceranno una nuova, agguerritissima nemica. Tra sorprese e divertimento per tutta la famiglia, nel film ci sarà spazio anche per quattro nuove canzoni inedite.

Il trailer