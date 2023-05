“Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno”: il trailer pieno di adrenalina

Le prime spettacolari scene della prima parte dell'ottavo e ultimo capitolo della saga action con Tom Cruise Tom Cruise e Vanessa Kirby in "Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno" Cecilia Uzzo







Uscirà il prossimo 12 luglio "Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno", cioè la prima parte dell’ottavo e ultimo film della saga action con Tom Cruise. La seconda parte arriverà, invece, a giugno 2024.

A dirigere la pellicola è Christopher McQuarrie, già regista del quinto e sesto capitolo della saga "Mission: Impossible", nonché sceneggiatore di "Top Gun: Maverick", sempre interpretato da Cruise, che ha registrato un enorme successo al cinema (attualmente è disponibile in streaming su Paramount+).

Questo ottavo capitolo conclude la storia di Ethan Hunt, ruolo che Tom Cruise interpreta da “Mission: Impossible!” di Brian De Palma, uscito nel 1996, a sua volta ispirato alla serie tv anni ’70 di Bruce Gellar. È quasi superfluo dire che l’uscita del trailer preannuncia che anche questo film sarà pieno di adrenalina e di scene spettacolari, come il salto nel vuoto in motocicletta (da cross) da una scogliera e un combattimento su un treno in corsa.

Il trailer

Il cast

Oltre alla star Tom Cruise nel ruolo dell’agente Ethan Hunt, il film include molti volti noti della saga come Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Henry Czerny e Vanessa Kirby, che si aggiungono alle novità rappresentate dall’ingresso di Hayley Atwell ("Agente Carter"), Pom Klementieff ("Guardiani della Galassia"), Rob Delaney ("Deadpool 2"), Charles Parnell ("Top Gun: Maverick"), Indira Varma ("Il Trono di Spade") e Mark Gatiss ("Sherlock"). Il cast comprende anche Esai Morales, Mariela Garriga, , Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Frederick Schmidt, Cary Elwes.

La trama

Ethan Hunt e la sua squadra dell'IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’intera umanità. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.