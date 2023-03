“Mixed by Erry”: il nuovo film di Sydney Sibilia tratto da una storia vera

Dal 2 marzo è in sala la pellicola del regista di "Smetto quando voglio" che racconta la storia del primo pirata della discografia italiana Cecilia Uzzo







Racconta una storia vera "Mixed by Erry", il nuovo film di Sydney Sibilia, in sala da giovedì 2 marzo. Il regista della trilogia "Smetto quando voglio" questa volta si è cimentato con il racconto di Enrico “Erry” Frattasio, primo “pirata” nella discografia italiana. Nella Napoli degli Anni 80 il giovane Dj, insieme ai fratelli, ha trasformato i suoi mixtape in un vero e proprio impero discografico che rivoluzionato il concetto di pirateria e portato la musica nelle vite di tutti.

La trama

Nella Napoli magica degli Anni 80, dove Maradona è una divinità, Enrico sogna di fare il deejay. I mixtape amatoriali che realizza per i suoi amici sono richiestissimi, ma non è facile per un ragazzo che viene dai bassifondi far conoscere le proprie capacità. Con l’aiuto dei fratelli, Peppe e Angelo, riesce a mettere in piedi un piccolo negozio di musica in cui vendere le sue compilation. Quello che parte come un gioco dai vicoli di Forcella si tramuta presto, e inaspettatamente, in un’avventura leggendaria e travolgente. “Mixed by Erry”, benché emblema del falso, diventa la prima “etichetta” in Italia, con una produzione che travalica i confini nazionali e trasforma una piccola impresa locale in un impero. Ma il loro successo non passa inosservato.

Il trailer

Il cast