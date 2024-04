“Mufasa: il Re Leone”: il primo trailer. Ci sono Beyoncé e la figlia Blue Ivy Carter

Il grande ritorno in un prequel in arrivo il 20 dicembre. Vi farà emozionare Alessandro Alicandri







Disney ha pubblicato oggi il primo trailer di "Mufasa: il Re Leone", il prequel e seguito del film "Il Re Leone" del 2019 in un remake 3D fotorealistico strepitoso, disponibile su Disney+. L'emozionante trailer mostra alcune delle incredibili scene che vedranno protagonista Mufasa alla scoperta delle sue origini, il suo rapporto con Scar prima di diventare un nemico giurato e molto altro ancora.

C'è molta attesa per questo film che vedrà il ritorno di molte delle voci del precedente film (come Beyoncé nei panni di Nala adulta) e l'arrivo della primogenita dell'artista Blue Ivy Carter nei panni di Kiara, la figlia di Re Simba e Nala. Centralità, come sempre, è data non solo alla storia che è tatuata nel cuore del pubblico di tutto il mondo, ma alle musiche che saranno come sempre fondamentali anche in questa originale pellicola, in arrivo solo al cinema il 19 dicembre.