“Napoleon”, ascesa e caduta del genio della guerra

Si può confinare la strabordante epopea di Napoleone in un solo film? È una sfida che ha fatto tremare molti registi: persino Stanley Kubrick abbandonò il progetto. Lo ha fatto invece Ridley Scott, forte della sua esperienza in storie epiche (da “Il gladiatore” a “Le crociate”).

Il punto forte

Diciamo subito che il punto forte del film è ciò in cui il regista inglese eccelle da sempre: le scene di battaglia, per cui ha usato fino a 11 cineprese contemporaneamente. Dalle sabbie infuocate dell’Egitto alle lande gelate della Russia, fino al pantano di Waterloo: le sequenze spettacolari abbondano. Per realizzarle Scott ha anche assunto il consulente militare Paul Biddiss: «Abbiamo organizzato un campo di addestramento per fanteria e artiglieria. Non puoi semplicemente prendere una comparsa e metterla in uniforme, deve essere addestrata nelle manovre tipiche dell’epoca napoleonica». Anche gli effetti speciali sono all’altezza: per mostrare i cavalli (finti, in realtà robot) inghiottiti da un lago ghiacciato «abbiamo scavato nel terreno una fossa piena d’acqua di 30 metri per 40!».

Ambizione sfrenata

Ma che dire del protagonista? Scott si è affidato al talento di Joaquin Phoenix, che in effetti assomiglia a Bonaparte. «Abbiamo parlato incessantemente della sua essenza, di chi fosse veramente, con Joaquin concentrato su come camminava, parlava, si sedeva; ci siamo ispirati ai ritratti che sono come fotografie dell’epoca. E non sono affatto lusinghieri: guardi un uomo e vedi un Ego». La smisurata sete di potere è infatti la chiave interpretativa con cui i due ritraggono Napoleone. Un’ambizione sfrenata a cui una sola persona può mettere un limite: la moglie Giuseppina.

Una storia d’amore

«Erano due outsider nella società aristocratica di Parigi: lui veniva dalla Corsica, lei dalla Martinica» racconta Vanessa Kirby, che la interpreta. «Giuseppina era una sopravvissuta, perché aveva sfiorato la ghigliottina. Aveva due figli e sei anni più di lui: nessuno l’avrebbe voluta sposare, ma capirono di essere simili». E Scott: «Il loro è un vero tira e molla; senza l’altro non sarebbero la stessa persona. Per lei Napoleone finisce addirittura per piagnucolare in lacrime. Le sue lettere d’amore, che ho letto, sono comicamente scortesi e infantili, romantiche e anche piuttosto sporcaccione. Ma molte lei non le lesse nemmeno. Quando morì, erano ancora tutte chiuse in un comodino vicino al suo letto».

Quel sogno nato tanti anni fa

Scott ammette di essere ossessionato dall’epoca napoleonica fin dai tempi del suo primo film, “I duellanti”, girato nel 1977 e ambientato proprio in quel periodo. «Raccontare l’ascesa fulminea di questo genio militare era una sfida affascinante» dice il regista. «La storia napoleonica è l’inizio dell’epoca moderna. Ha cambiato il mondo, ha riscritto le regole. Ma soprattutto Napoleone era un personaggio singolarmente affascinante perché, come molti di noi, era prigioniero del suo cuore e delle sue emozioni. Ero stupefatto da come un uomo come questo, un genio militare in viaggio per conquistare Mosca, fosse allo stesso tempo ossessionato da ciò che stava facendo sua moglie a Parigi!».

Luci e ombre

Tutto perfetto, dunque? Fino a un certo punto. Innanzitutto perché il film, di fronte all’immane compito di condensare in meno di tre ore l’epopea napoleonica, appare frammentato: una serie di episodi. E poi perché il taglio scelto da Scott per raccontare Bonaparte (un ambizioso dall’ego gigantesco) finisce per mortificare la complessità del personaggio storico, che sembra solo un potente in lotta con altri potenti sostanzialmente uguali a lui. E non c’è traccia delle sue idee “moderne”, delle sue leggi e del codice napoleonico (che ancora oggi sono la base del moderno diritto), del durissimo conflitto con la Chiesa, del suo amore per l’arte (e di tutti i furti di opere preziosissime che ancora piangiamo...). Insomma, si può certo considerare Bonaparte un tiranno: il dibattito tra gli storici è ancora aperto. Ma ridurlo solo a un ambizioso come tanti altri sembra un po’... riduttivo.