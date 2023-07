“Napoleon”, il trailer del nuovo film di Ridley Scott

Joaquin Phoenix intepreta l'imperatore francese nel film biografico diretto dal regista de "Il gladiatore" Cecilia Uzzo







È con il primo trailer che comincia il conto alla rovescia per "Napoleon", il film biografico dedicato a Napoleone Bonaparte. Uscirà nelle sale statunitensi il prossimo 22 novembre - per poi essere distribuito in streaming su Apple Tv+ - ed è la nuova opera di Ridley Scott che per il ruolo del protagonista ha scelto Joaquin Phoenix.

Si tratta di una sorta di reunion di un altro kolossal del regista: “Il gladiatore” (2000), in cui l’attore interpretava l’imperatore Commodo. Ventitré anni dopo – e con il progetto del sequel de “Il gladiatore” ormai avviato – Ridley Scott torna a dirigere l'attore premio Oscar per “Joker” nel ruolo di un altro imperatore.

Scritto da David Scarpa, che aveva già collaborato con Scott per "Tutti i soldi del mondo" e che firma anche la sceneggiatura del sequel de “Il gladiatore”, il film offre una prospettiva originale sulle origini di Napoleone e sulla sua rapida ascesa a imperatore, mettendo in luce l’implacabile ambizione e la stupefacente mente strategica del leader militare e fondatore del Primo Impero Francese. La chiave di lettura sarà anche personale, perché la storia sarà inquadrata attraverso la sua relazione spesso instabile con la moglie Giuseppina, suo unico vero amore. Non mancheranno scene di guerra mozzafiato, come si vede dal trailer, che riassume la parabola del protagonista: «Venne dal nulla. Conquistò tutto».

Il trailer

La trama

L’irresistibile ascesa e la caduta dell'imperatore francese Napoleone Bonaparte, un incessante viaggio verso il potere, raccontato attraverso il prisma del rapporto tormentato con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le sue tattiche militari e politiche visionarie in alcune delle più impressionanti sequenze di battaglia mai girate.

Il cast

Accanto a Joaquin Phoneux ci sarà Vanessa Kirby nel ruolo di Giuseppina. Il cast comprende anche Tahar Rahim (Paul Barras), Ben Miles (Caulaincourt), Ludivine Sagnier (Thérésa Cabarrus), Matthew Needham (Luciano Bonaparte), Youssef Kerkour (Louis Nicolas Davout), Phil Cornwell (Sanson il boia), Edouard Philipponnat (Zar Alessandro I di Russia), Paul Rhys (Talleyrand-Périgord), John Hollingworth (il maresciallo Ney), Gavin Spokes (Moulins) e Mark Bonnar (Jean-Andoche Junot).