“No time to die”: trama, cast e poster di Bond 25

19 Febbraio 2020 | 10:25 di Giulia Ausani

Si intitolerà "No time to die" il venticinquesimo film di James Bond, in uscita ad aprile 2020. Diretto da Cary Fukunaga, subentrato alla regia dopo l'abbandono di Danny Boyle, sarà il quinto e ultimo film con Daniel Craig nei panni dell'agente segreto più famoso del mondo.

L'attore premio Oscar Rami Malek interpreterà il misterioso antagonista e ritroveremo vecchie conoscenze come Léa Seydoux nei panni di Madelein Swann, che abbiamo conosciuto in "Spectre", e Naomie Harris nel ruolo di Moneypenny. Ralph Fiennes e Ben Whishaw saranno di nuovo M e Q. La revisione della sceneggiatura è stata affidata a Phoebe Waller-Bridge, creatrice di "Fleabag" e di "Killing Eve".



A firmare il brano della colonna sonora è Billie Eilish, insieme al fratello Finneas, la diciottenne multiplatino ha scritto con lui un brano inedito ("No time to die", disponibile in tutti gli store digitali dal 14 febbraio) ed è l'artista più giovane che abbia mai firmato una canzone di 007. Nel video del brano vediamo alcune immagini del film e alcuni dei suoi protagonisti: da Daniel Craig a Léa Seydoux, Ralph Fiennes e Rami Malek.



Il video di "No time to die"

La trama

Nel film troveremo un James Bond non più in servizio che finalmente si gode una vita tranquilla in Giamaica. Almeno finché un vecchio amico della CIA non gli chiede aiuto per salvare uno scienziato rapito, una missione che porterà l'agente 007 sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova, pericolosa tecnologia.

Il cast

Nel cast troviamo Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz e Ralph Fiennes nel ruolo di M. Ma ci saranno anche: Rory Kinnear, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik e Billy Magnussen.