“Oceania 2”, le nuove avventure di Vaiana

Dal 27 novembre arriva al cinema il sequel del film animato Disney e noi vi raccontiamo i segreti della saga Giulia Ausani







Dopo otto anni, Vaiana torna a navigare nei nostri cuori. E al cinema: il 27 novembre è uscito nelle sale “Oceania 2”, sequel del film Disney del 2016 con protagonista l’intrepida figlia del capovillaggio di un’isola del Pacifico. All’inizio doveva essere una serie animata per la piattaforma in streaming Disney+. Alla fine invece è diventato un film con la regia di Dave G. Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller.

La trama? Vaiana viene richiamata dall’oceano per un altro viaggio in compagnia di Maui e di un nuovo sgangherato gruppo di marinai. Lungo la rotta incontrerà anche la misteriosa Matangi, che ha la voce di Giorgia.

E noi ovviamente non vediamo l’ora di sentirla cantare “Perditi”, la sua prima canzone Disney. Aspettando di andare a vederlo nelle sale, ecco curiosità e segreti sull’universo di “Oceania”.

L'eroina dai due nomi

Vaiana significa “acqua di grotta” in tahitiano. Un nome azzeccato, ma non è quello originale: nel resto del mondo, infatti, si chiama Moana, che in molte lingue polinesiane vuol dire “oceano”. Un’altra curiosità su di lei: la sua doppiatrice originale, l’hawaiana Auli’i Cravalho, festeggiò il suo 16° compleanno il 22 novembre 2016, la vigilia dell’uscita del film in America. Questo rende Vaiana la principessa Disney con la voce più giovane della storia.

Solo capelloni, grazie

Nella versione originale il possente semidio Maui è doppiato da Dwayne “The Rock” Johnson. Nelle prime bozze, Maui doveva essere calvo per renderlo il più possibile somigliante al celebre doppiatore. Ma i consulenti di cultura polinesiana contattati dalla Disney furono categorici: i capelli sono tradizionalmente associati alla forza spirituale di Maui, che quindi non poteva assolutamente essere calvo. Agli animatori venne un colpo: i capelli sono la seconda cosa più difficile da animare realisticamente. La prima? L’acqua. Aiuto!

Animali registi

Il maialino Pua e il gallo HeiHei sono ispirati ai registi Ron Clements e John Musker, che spesso si “inseriscono” di nascosto nei loro film (sono una coppia di passanti in “Aladdin” e due tizi muscolosi in “Hercules”). Per “Oceania” avevano pensato di plasmare i due animaletti in modo che ne rispecchiassero il carattere. «Abbiamo dovuto cambiare idea quando HeiHei ci è uscito più stupido del previsto» ha scherzato Clements.

In fondo al mar

Clements e Musker hanno diretto anche “La sirenetta”. E in “Oceania”, quando Maui canta “Tranquilla!”, se aguzzate la vista noterete che in mezzo a un banco di pesci c’è anche Flounder, il migliore amico della sirena Ariel.

Granchi vendicativi

Le canzoni del primo “Oceania” sono state composte da Lin-Manuel Miranda con Mark Mancina e Opetaia Foa’i. Miranda è un vero fan di “La sirenetta”: ha scritto anche i nuovi brani per il film con attori in carne e ossa (uscito nel 2023) e ha persino chiamato suo figlio Sebastian. Ed è stato proprio il granchio rosso amico di Ariel a ispirarlo per la canzone del mostruoso Tamatoa in “Oceania”. Miranda l’aveva scherzosamente ribattezzata “La vendetta di Sebastian” perché parla di un granchio che vuole mangiare gli esseri umani (come se fosse una specia di rivalsa nei confronti del temuto chef Louis del film “La sirenetta”).

Passati alternativi

Ci è voluto un po’ prima di arrivare alla versione della storia di Vaiana che tutti conosciamo. Una delle trame scartate prevedeva persino dei viaggi nel tempo: il protagonista doveva essere un ragazzino dei giorni nostri che piomba nel passato e scopre la storia dei suoi antenati polinesiani. In un’altra versione, invece, il vero protagonista era Maui, invocato da una ragazza per salvare il fidanzato rapito.

Il più visto

Secondo i dati ufficiali raccolti da Nielsen, “Oceania” è stato il film più visto in streaming nel 2023: pensate che in tutto il mondo è stato riprodotto per l’esorbitante cifra di 11,6 miliardi di minuti. Sì, avete letto bene: miliardi! Calcolatrice alla mano, vuol dire che nell’arco di 12 mesi è stato visto più di 100 milioni di volte.